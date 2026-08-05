Melinda, filha de Michel Teló, celebra 10 anos com festa personalizada - Reprodução / Instagram

Melinda, filha de Michel Teló, celebra 10 anos com festa personalizadaReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 14:52 | Atualizado 05/08/2026 14:54

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O tema escolhido foi “Melinda ao longo dos anos”. A decoração reuniu referências à trajetória da aniversariante, com cores, música e fotos de diferentes fases da infância. O bolo também chamou atenção pelo tamanho e pelos detalhes, como corações, notas musicais e diversos registros da menina.“Viva Melinda!!! Essa mocinha tão especial e amorosa… Celebramos do jeitinho que ela desejou. Tema escolhido? ‘Melinda ao longo dos anos…’ e foi bem do jeitinho que ela sonhou: uma festa que tinha a cara dela, cheia de música, alegria, cores, amigos e muito amor”, escreveu Thais em uma publicação conjunta com o marido.Segundo a atriz, a filha participou de todas as etapas da organização. “Ela participou de tudo. Pensou em cada detalhe, deu opinião em cada escolha e deixou tudo com aquele toque especial que só ela tem. Ver a felicidade estampada no rostinho dela é daquelas emoções que nos fazem perder o ar… e se emocionar!”, declarou.Thais também destacou a personalidade e os talentos de Melinda. “Uma filha maravilhosa, traz para nossa vida carinho, leveza e alegria. Amorosa, generosa, divertida, cheia de sensibilidade e dona de um coração que acolhe todo mundo”, afirmou.A atriz ainda falou sobre a relação da menina com a arte. “Você nasceu com dons muito especiais. E a música mora dentro de você. É emocionante ver seu talento florescer tão naturalmente, ver seus olhinhos brilharem quando canta, quando dança, quando faz arte e transforma tudo ao seu redor em algo muito mais bonito”, escreveu.Ao fim da homenagem, o casal desejou saúde, proteção e conquistas para a filha. “Que Deus continue iluminando cada passo da sua vida, protegendo seu coração e conduzindo seus sonhos. Que seus talentos cresçam, que seus sonhos encontrem caminhos e que você seja sempre muito feliz. A gente te ama infinito, meu amor! Viva você!”, completou.Thais Fersoza e Michel Teló também são pais de Teodoro, que completou 9 anos no dia 25 de julho.