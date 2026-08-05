Elaine Mickely festejou nascimento do primeiro neto - Reprodução/Instagram

Elaine Mickely festejou nascimento do primeiro netoReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 15:08

Rio - Elaine Mickely não escondeu a emoção ao comentar sobre o nascimento do primeiro neto, Arthur . A mulher de Cesar Filho compartilhou uma série de fotos com o bebê, que veio ao mundo na terça-feira (4) com 3,2 kg, e é fruto da união de Luma Cesar com o empresário inglês Ed Beccle.

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"A Luma foi a nossa primeira filha e agora está nos presenteando com o nosso primeiro netinho. Com a chegada do Arthur, Deus está inaugurando uma nova estação na nossa família, marcada por ainda mais amor e promessas", afirmou.

A atriz agradeceu aos profissionais de saúde que estiveram no trabalho de parto da jovem. "Toda nossa gratidão aos doutores responsáveis pelo parto tão maravilhoso, que cuidaram da Luma com tanto amor e profissionalismo! Deus usou a vida de vocês como verdadeiros instrumentos para tornar esse momento ainda mais especial. Meu primeiro netinho chegou!"

Primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar oficializou a união com Ed Beccle em uma cerimônia luxuosa realizada no Carmel Taíba Resort, no Ceará, em fevereiro de 2025.