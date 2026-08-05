Ex de Iza, Yuri Lima recebe 'te amo' de influenciadora - Reprodução Instagram

Ex de Iza, Yuri Lima recebe 'te amo' de influenciadoraReprodução Instagram

Publicado 05/08/2026 17:01 | Atualizado 05/08/2026 17:51





"Hoje é dia dele, do Zé gracinha que me atura tem um tempinho. Nossa loucura combina, não tem jeito! Parabéns, meu jogador, você é muito especial e importante pra mim. O resto já te mandei aí. Beijo, te amo", escreveu.



A publicação rapidamente despertou comentários sobre um possível envolvimento entre os dois. Apesar das especulações, Yuri e Gabriella não confirmaram qualquer relacionamento.



Empresária e dona de uma agência de ecoturismo, Gabriella também produz conteúdo para as redes sociais, onde reúne cerca de 30 mil seguidores. Ela é mãe de um menino. Rio - O aniversário de 32 anos de Yuri Lima , celebrado nesta quarta-feira (5), foi marcado por uma homenagem que chamou a atenção dos seguidores. A influenciadora Gabriella Fleury publicou um vídeo ao lado do jogador e escreveu uma mensagem repleta de carinho, encerrada com um "te amo"."Hoje é dia dele, do Zé gracinha que me atura tem um tempinho. Nossa loucura combina, não tem jeito! Parabéns, meu jogador, você é muito especial e importante pra mim. O resto já te mandei aí. Beijo, te amo", escreveu.A publicação rapidamente despertou comentários sobre um possível envolvimento entre os dois. Apesar das especulações, Yuri e Gabriella não confirmaram qualquer relacionamento.Empresária e dona de uma agência de ecoturismo, Gabriella também produz conteúdo para as redes sociais, onde reúne cerca de 30 mil seguidores. Ela é mãe de um menino.

Yuri é jogador de futebol e ficou conhecido pelo relacionamento com a cantora Iza, com quem tem uma filha, Nala.