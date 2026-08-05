Ex de Iza, Yuri Lima recebe 'te amo' de influenciadoraReprodução Instagram
"Hoje é dia dele, do Zé gracinha que me atura tem um tempinho. Nossa loucura combina, não tem jeito! Parabéns, meu jogador, você é muito especial e importante pra mim. O resto já te mandei aí. Beijo, te amo", escreveu.
A publicação rapidamente despertou comentários sobre um possível envolvimento entre os dois. Apesar das especulações, Yuri e Gabriella não confirmaram qualquer relacionamento.
Empresária e dona de uma agência de ecoturismo, Gabriella também produz conteúdo para as redes sociais, onde reúne cerca de 30 mil seguidores. Ela é mãe de um menino.
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