Ju Knust aproveita férias no Nordeste e posa de biquíni à beira da piscina - Reprodução Instagram

Ju Knust aproveita férias no Nordeste e posa de biquíni à beira da piscinaReprodução Instagram

Publicado 05/08/2026 17:51

Rio - Ju Knust abriu o álbum de fotos das férias nesta quarta-feira (5) e mostrou momentos de descanso em Pernambuco. Aproveitando o clima ensolarado do Nordeste, a atriz apareceu relaxando à beira da piscina e renovando o bronzeado com um biquíni preto.

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Nas imagens publicadas no Instagram, Ju surge sorridente após um mergulho, aproveitando o dia de sol e posando para fotos durante a viagem.Na legenda, a atriz contou que o destino tem um significado especial e que sempre desperta uma sensação de leveza."Nordeste tem o poder de me deixar ainda mais feliz. E, com isso, mais leve, mais despreocupada, mais iluminada. Sabe aquele brilho no olhar? É sobre isso!", escreveu.Conhecida por trabalhos em novelas como Celebridade e Malhação, Ju também perguntou aos seguidores se eles sentem a mesma sensação ao viajar, incentivando a interação nos comentários.