Ju Knust aproveita férias no Nordeste e posa de biquíni à beira da piscinaReprodução Instagram
Nas imagens publicadas no Instagram, Ju surge sorridente após um mergulho, aproveitando o dia de sol e posando para fotos durante a viagem.
Na legenda, a atriz contou que o destino tem um significado especial e que sempre desperta uma sensação de leveza.
"Nordeste tem o poder de me deixar ainda mais feliz. E, com isso, mais leve, mais despreocupada, mais iluminada. Sabe aquele brilho no olhar? É sobre isso!", escreveu.
Conhecida por trabalhos em novelas como Celebridade e Malhação, Ju também perguntou aos seguidores se eles sentem a mesma sensação ao viajar, incentivando a interação nos comentários.
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