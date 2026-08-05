Carol Peixinho celebra aula de natação do filho: 'Foi demais!' - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho celebra aula de natação do filho: 'Foi demais!'Reprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 18:27

Rio - Carol Peixinho compartilhou com os seguidores um momento especial vivido pelo filho, Bento, nesta quarta-feira (5). O bebê, de 10 meses, participou da primeira aula de natação e apareceu sorridente durante a atividade.

Antes de seguir para a piscina, a influenciadora contou que estava ansiosa para acompanhar a estreia do pequeno no esporte. Ela revelou que a expectativa era até maior do que a do próprio filho.

"Eu, com certeza, estou mais animada do que ele. Ao mesmo tempo que estou muito animada para ver a desenvoltura dele e ele se divertir, estou com a sensação de: 'Meu Deus, meu filho está crescendo'", disse.

Depois da aula, Carol publicou uma foto de Bento usando roupas de banho em tons de azul e verde e comemorou a experiência.

"Foi demais! Nosso peixinho", escreveu.

Bento é o primeiro filho de Carol Peixinho e do cantor Thiaguinho. O menino nasceu em setembro de 2025 e tem como padrinhos os apresentadores Luciano Huck e Angélica.