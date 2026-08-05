Carol Peixinho celebra aula de natação do filho: 'Foi demais!'Reprodução/Instagram
Carol Peixinho celebra aula de natação do filho: 'Foi demais!'
Influenciadora acompanhou de perto a atividade do bebê de 10 meses, fruto do relacionamento com Thiaguinho, e comemorou o momento nas redes sociais
Carol Peixinho celebra aula de natação do filho: 'Foi demais!'
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