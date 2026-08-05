Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demaisReprodução Instagram

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Karilayn Areias
Rio - Jesus Luz movimentou o Instagram nesta quarta-feira (5) ao publicar uma sequência de fotos de um ensaio realizado sob o chuveiro. Nos registros, o modelo e DJ aparece sem roupa em poses estratégicas, que preservam sua intimidade e destacam o trabalho fotográfico. 
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Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demais - Reprodução Instagram
Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demais - Reprodução Instagram
Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demais - Reprodução Instagram
Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demais - Reprodução Instagram


As imagens, feitas em parceria com o fotógrafo Vinny Nunes, mostram Jesus em diferentes ângulos. Em alguns cliques, a composição da cena cria a impressão de que o artista pode revelar mais do que gostaria, enquanto em outro ele cobre parte do corpo com a mão.

Na legenda da publicação, Jesus falou sobre a proposta do ensaio e destacou o significado da fotografia.

"Acredito que a fotografia tem o poder de revelar muito mais do que a imagem mostra. Às vezes é sobre luz, outras vezes sobre atitude. Hoje, é um pouco dos dois", escreveu.

A publicação rapidamente reuniu comentários de seguidores, que aproveitaram para brincar com o nome do modelo. "Só Jesus na minha vida", escreveu uma internauta. "Jesus pode me buscar. Estou pronta!", comentou outra.