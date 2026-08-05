Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demais - Reprodução Instagram

Jesus Luz posa nu em ensaio e quase mostra demaisReprodução Instagram

Publicado 05/08/2026 18:59 | Atualizado 05/08/2026 19:00

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As imagens, feitas em parceria com o fotógrafo Vinny Nunes, mostram Jesus em diferentes ângulos. Em alguns cliques, a composição da cena cria a impressão de que o artista pode revelar mais do que gostaria, enquanto em outro ele cobre parte do corpo com a mão.Na legenda da publicação, Jesus falou sobre a proposta do ensaio e destacou o significado da fotografia."Acredito que a fotografia tem o poder de revelar muito mais do que a imagem mostra. Às vezes é sobre luz, outras vezes sobre atitude. Hoje, é um pouco dos dois", escreveu.A publicação rapidamente reuniu comentários de seguidores, que aproveitaram para brincar com o nome do modelo. "Só Jesus na minha vida", escreveu uma internauta. "Jesus pode me buscar. Estou pronta!", comentou outra.