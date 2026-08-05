Gêmeas Lacração renovam bronzeado em cenário paradisíaco na ItáliaReprodução Instagram
Para a ocasião, as irmãs apostaram em biquínis de estilos diferentes. Mirella escolheu um modelo vermelho, enquanto Mariely apareceu com uma peça marrom com detalhes em branco. As duas aproveitaram o passeio para renovar o bronzeado.
A viagem reúne outros integrantes da família. Mirella está acompanhada do marido, Gabriel Farias, e da filha do casal, Luma, de 2 anos. Já Mariely viaja ao lado do esposo, André Santis.
Quem também integra o grupo é o influenciador Gabriel Loureiro, conhecido por produzir conteúdo sobre animais silvestres. Ao lado da família, ele administra o Eco Park da Pousada Sol e Mar, espaço dedicado ao resgate e aos cuidados de mais de 700 animais.
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