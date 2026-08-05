Gêmeas Lacração renovam bronzeado em cenário paradisíaco na Itália - Reprodução Instagram

Gêmeas Lacração renovam bronzeado em cenário paradisíaco na ItáliaReprodução Instagram

Publicado 05/08/2026 22:55

Rio - Mirella Santos e Mariely Santos, conhecidas como Gêmeas Lacração, abriram o álbum da viagem pela Itália nesta quarta-feira (5). As influenciadoras aproveitaram um dia de sol no litoral italiano e compartilharam fotos relaxando à beira-mar.

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Para a ocasião, as irmãs apostaram em biquínis de estilos diferentes. Mirella escolheu um modelo vermelho, enquanto Mariely apareceu com uma peça marrom com detalhes em branco. As duas aproveitaram o passeio para renovar o bronzeado.A viagem reúne outros integrantes da família. Mirella está acompanhada do marido, Gabriel Farias, e da filha do casal, Luma, de 2 anos. Já Mariely viaja ao lado do esposo, André Santis.Quem também integra o grupo é o influenciador Gabriel Loureiro, conhecido por produzir conteúdo sobre animais silvestres. Ao lado da família, ele administra o Eco Park da Pousada Sol e Mar, espaço dedicado ao resgate e aos cuidados de mais de 700 animais.