Mell Muzzillo compartilhou fotos do noivado com Marcello Melo Jr - Reprodução/Instagram

Mell Muzzillo compartilhou fotos do noivado com Marcello Melo JrReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 20:00

Rio - Mell Muzzillo dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (5) novos cliques do pedido de casamento feito por Marcello Melo Jr. As imagens do ensaio fotográfico foram divulgadas um dia após o casal anunciar o noivado em vídeo nas redes sociais

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"Estamos recebendo tanto amor! Obrigada pelas boas energias", agradeceu a atriz.

Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr se inspiraram nos personagens José Bento e Ritinha, interpretados por eles no remake de "Renascer", da TV Globo, para contar a novidade.

Os boatos sobre o romance dos artistas começaram em setembro de 2024, quando eles foram vistos juntos na área VIP do Rock in Rio. O casal assumiu a relação amorosa em novembro do mesmo ano ao surgirem de mãos dadas no lançamento da terceira temporada da série "Arcanjo Renegado".