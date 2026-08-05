Mell Muzzillo compartilhou fotos do noivado com Marcello Melo JrReprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Mell Muzzillo dividiu com os seguidores nesta quarta-feira (5) novos cliques do pedido de casamento feito por Marcello Melo Jr. As imagens do ensaio fotográfico foram divulgadas um dia após o casal anunciar o noivado em vídeo nas redes sociais.
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Mell Muzzillo agradeceu carinhos dos fãs após noivado - Reprodução/Instagram
Marcello Melo Jr pediu Mell Muzzillo em casamento - Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr estão juntos desde 2024 - Reprodução/Instagram
Mell Muzzillo compartilhou fotos do noivado com Marcello Melo Jr - Reprodução/Instagram
Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo - Reprodução/Instagram
"Estamos recebendo tanto amor! Obrigada pelas boas energias", agradeceu a atriz.
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr se inspiraram nos personagens José Bento e Ritinha, interpretados por eles no remake de "Renascer", da TV Globo, para contar a novidade.
Os boatos sobre o romance dos artistas começaram em setembro de 2024, quando eles foram vistos juntos na área VIP do Rock in Rio. O casal assumiu a relação amorosa em novembro do mesmo ano ao surgirem de mãos dadas no lançamento da terceira temporada da série "Arcanjo Renegado". 