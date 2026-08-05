Sasha Meneghel com Xuxa nos bastidores de turnê - Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel com Xuxa nos bastidores de turnêReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2026 21:02

Rio - Sasha Meneghel mostrou uma série de registros dos bastidores das duas apresentações que Xuxa realizou em São Paulo com a turnê "O Último Voo da Nave" . A estilista surgiu trocando carinhos com a mãe e agarradinha com o marido. João Lucas, na plateia.

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"Como é lindo ver você brilhar. Acompanhar o nascimento dessa turnê foi uma loucurinha: cheia de amor, lantejoulas, noites sem dormir e uma montanha-russa de emoções. Mas ela nasceu. O último voo da nave finalmente chegou — trazendo muita alegria, amor e um aconchego para a criança que vive dentro de cada um de nós", afirmou.

Sasha declarou o orgulho que sente da trajetória construída por Xuxa. "Ver sua dedicação, sua paixão e sua garra, se entregando de corpo e alma em tudo o que faz, me inspira todos os dias a continuar correndo atrás dos meus próprios sonhos. Estarei sempre aqui, vibrando por você e aplaudindo cada novo voo da sua nave".

A apresentação da turnê "O Último Voo da Nave" é dividida em seis blocos, com cenários, figurinos e coreografias inspirados em fases da trajetória da apresentadora na televisão e na música. O repertório reúne faixas como “Doce Mel”, “Abecedário da Xuxa”, “Lua de Cristal”, “Ilariê” e “Arco-Íris”.