Ana Castela exibe resultado de treino e brinca: 'Projeto verão' - Reprodução Instagram

Ana Castela exibe resultado de treino e brinca: 'Projeto verão'Reprodução Instagram

Publicado 05/08/2026 21:11 | Atualizado 05/08/2026 21:12

Rio - Ana Castela mostrou aos seguidores que continua firme na rotina de exercícios. Nesta quarta-feira (5), a cantora publicou um vídeo logo após o treino e chamou atenção ao exibir a definição das pernas.

Usando um short curto, a sertaneja aparece contraindo a musculatura para destacar o resultado da preparação física. Ao compartilhar o registro, resumiu o momento em uma frase: "Projeto verão".

A mudança no físico é fruto de uma rotina de treinos adotada há cerca de um ano. Desde então, Ana passou a priorizar exercícios voltados para o ganho de massa muscular, especialmente nas pernas.

Recentemente, a artista também contou que decidiu abandonar o consumo de bebidas alcoólicas para potencializar os resultados e manter o foco na nova fase.