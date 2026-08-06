Gretchen exibe resultado inicial de transplante capilar - Reprodução / Instagram

Gretchen exibe resultado inicial de transplante capilarReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 07:56

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Já em São Paulo, a artista apareceu com uma faixa na testa e explicou que o acessório ajuda a impedir que o inchaço da cabeça desça para a região dos olhos e do rosto. Ela também exibiu a cicatrização e contou que já fez a primeira lavagem no local."Olha como estou bem! Ah! Pra que essa faixa? Essa faixinha é para o inchaço da cabeça não descer para os olhos e nem para o resto do rosto. Vocês podem ver que a cabeça está um pouco mais inchada. Já fiz a primeira lavagem e meu médico está me acompanhando a cada minuto. Obrigada pelo carinho de vocês", disse.Antes da cirurgia, Gretchen usava uma prótese capilar por causa da perda dos fios. Segundo a cantora, o médico explicou que seria possível realizar o transplante sem raspar toda a cabeça, mas ela preferiu retirar o cabelo por completo."Ele sugeriu fazer sem raspar. Vou fazer no começo essa parte da frente e pensei: 'De que adianta deixar um cabelinho de um dedo aqui atrás e aqui raspado?'. Não dá! Não vai ficar legal. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, faço de verdade. Então vou raspar porque eu quero. Eu como paciente, optei por tirar tudo. Vai crescer tudo junto e com mais força", explicou.A artista também afirmou que decidiu compartilhar o processo como forma de incentivo para outras mulheres que enfrentam a perda de cabelo."Quero raspar e incentivar todas as mulheres, principalmente as que têm alopecia, tiveram problemas com câncer e estão sem cabelo. Vocês sabem que isso aqui é uma lace. Minha alopecia é agressiva. Sei que vocês acompanharam toda a minha perda de cabelo, desde o corte químico até chegar à alopecia. Amanhã vou tirar essa lace na frente de vocês, fazer a raspagem e o transplante".