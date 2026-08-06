Bruna Furlan celebrou, junto a equipe médica, o final do tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Bruna Furlan celebrou, junto a equipe médica, o final do tratamento contra o câncerReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 10:03 | Atualizado 06/08/2026 11:15

Rio - Bruna Furlan , de 25 anos, compartilhou, nesta quarta-feira (5), o momento em que concluiu o tratamento contra o câncer. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora, que é neta de Carlos Alberto de Nóbrega, celebrou o fim da radioterapia ao lado da equipe médica e tocou o sino que simboliza o encerramento dessa etapa do tratamento.







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Antes da comemoração, Bruna agradeceu aos profissionais que a acompanharam ao longo dos últimos meses e afirmou que eles tornaram o processo menos doloroso. "Todo mundo fala que ter câncer é uma jornada muito solitária, e que você se sente muito sozinho, e que ninguém entende o que você está passando... mas eu só queria agradecer vocês, porque graças a vocês eu não me senti sozinha em nenhum dos dias que eu estava aqui."



Emocionada, ela contou que, apesar da felicidade pelo fim do tratamento, também sentirá falta da convivência com a equipe. "Vocês tornaram esse processo mais leve pra mim (...) É gostoso vir aqui, conversar e fofocar e ver vocês... eu vou ficar com muita saudade. Ao mesmo tempo eu estou muito feliz que acabou, mas eu vou ficar com muita saudade e eu prometo que eu venho visitar." Antes da comemoração, Bruna agradeceu aos profissionais que a acompanharam ao longo dos últimos meses e afirmou que eles tornaram o processo menos doloroso. "Todo mundo fala que ter câncer é uma jornada muito solitária, e que você se sente muito sozinho, e que ninguém entende o que você está passando... mas eu só queria agradecer vocês, porque graças a vocês eu não me senti sozinha em nenhum dos dias que eu estava aqui."Emocionada, ela contou que, apesar da felicidade pelo fim do tratamento, também sentirá falta da convivência com a equipe. "Vocês tornaram esse processo mais leve pra mim (...) É gostoso vir aqui, conversar e fofocar e ver vocês... eu vou ficar com muita saudade. Ao mesmo tempo eu estou muito feliz que acabou, mas eu vou ficar com muita saudade e eu prometo que eu venho visitar."

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