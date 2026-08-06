Bruna Furlan celebrou, junto a equipe médica, o final do tratamento contra o câncerReprodução / Instagram
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Antes da comemoração, Bruna agradeceu aos profissionais que a acompanharam ao longo dos últimos meses e afirmou que eles tornaram o processo menos doloroso. "Todo mundo fala que ter câncer é uma jornada muito solitária, e que você se sente muito sozinho, e que ninguém entende o que você está passando... mas eu só queria agradecer vocês, porque graças a vocês eu não me senti sozinha em nenhum dos dias que eu estava aqui."
Emocionada, ela contou que, apesar da felicidade pelo fim do tratamento, também sentirá falta da convivência com a equipe. "Vocês tornaram esse processo mais leve pra mim (...) É gostoso vir aqui, conversar e fofocar e ver vocês... eu vou ficar com muita saudade. Ao mesmo tempo eu estou muito feliz que acabou, mas eu vou ficar com muita saudade e eu prometo que eu venho visitar."
Ao final do discurso, Bruna leu a placa com as instruções para tocar o sino em voz alta. "Agora vamos lá. Toca esse sino três vezes bem alto. Assim todos saberão: meu tratamento foi concluído!". Após as três badaladas, o corredor foi tomado por aplausos, gritos de comemoração e abraços. "Ela venceu uma jornada! Nasceu de novo!", comemoraram os integrantes da equipe.
Na legenda da publicação, Bruna relembrou como foi o início da radioterapia e destacou o vínculo criado com as profissionais do hospital. "No dia da minha primeira rádio, eu me lembro de ter chegado muito assustada. Eu estava me sentindo sozinha, cansada, ansiosa; chorei durante a sessão... A radioterapia é um processo bem cansativo, que domina sua rotina por completo, mas eu posso facilmente dizer que foi a parte mais leve até agora. Isso é um mérito do time incrível que me cercou ao longo desses dias."
Ela encerrou a mensagem dizendo que levará esse carinho para sempre. "Hoje eu termino a radioterapia (e o tratamento todo)... vou carregar cada uma de vocês no meu coração, para sempre."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa