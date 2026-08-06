Carol Lekker chora e fica fora do 'Fofocalizando' pelo segundo dia - Reprodução / X

Carol Lekker chora e fica fora do 'Fofocalizando' pelo segundo diaReprodução / X

Publicado 06/08/2026 09:54

Errei e assumo o meu erro. Todos erram e têm o direito de reconhecer e evoluir.



Os ataques que estou recebendo já passaram dos limites, com ameaças e racismo.



Peço mais uma vez perdão à Eliana. Me empolguei e não deveria ter falado daquela maneira. Reconheço meu erro. pic.twitter.com/1JVYQe5dg0 — Carol Lekker (@eucarollekker) August 5, 2026

A assessoria de Carol confirmou que ela não participou da edição desta quarta, mas não explicou o motivo da ausência. Abalada, Carol publicou uma sequência de vídeos e mostrou o impacto da repercussão. “Era isso vocês queriam? Me atingir? Era essa a vontade de vocês? Porque eu falei uma coisa que não tinha que falar. Pronto! Vocês conseguiram, olha aqui o meu estado”, declarou.A polêmica começou durante o “Fofocalizando” de segunda-feira (3). Ao comentar o desempenho do “Em Família com Eliana”, Carol afirmou, sem citar nomes inicialmente, que algumas apresentadoras “estão ficando para trás”. Na mesma conversa, ela elogiou Patrícia Abravanel, que também apresenta uma atração de auditório aos domingos.Diante da reação negativa, a influenciadora reconheceu que ultrapassou o limite durante a participação. Segundo ela, “acabou se empolgando, falando o que não deveria falar” ao tentar provar que era “digna daquela cadeira”.Carol também reforçou que admira Eliana e acompanha a trajetória da comunicadora há anos. “Lamento profundamente qualquer mal-estar causado”, afirmou ao se desculpar pela declaração.Após o episódio, a equipe da influenciadora divulgou uma nota e alegou que o comentário se referia ao conteúdo da atração, e não à apresentadora. “Os comentários foram direcionados exclusivamente ao formato e à dinâmica do programa, jamais à pessoa ou à figura de Eliana”, informou.A repercussão também provocou críticas de Sonia Abrão. Durante o “A Tarde é Sua”, a jornalista classificou Carol como “completamente desabilitada” para ocupar espaço ao lado de profissionais como Gabriel Cartolano e Gaby Cabrini. Sonia ainda disse ser favorável à demissão de quem “exercer o trabalho sem dignidade”.Carol rebateu a apresentadora e afirmou não entender a intensidade dos ataques. “Eu queria saber qual foi o dia em que eu te desrespeitei, Sônia, para você ter esse ódio gratuito que você tem sobre mim. Não é a primeira vez que fazem isso comigo, e eu estou cansada. Sempre tentando me diminuir”, disse.Ao encerrar o desabafo, a influenciadora declarou que pretende seguir em frente, apesar das críticas, e afirmou que “só Deus sabe o que estou passando”.