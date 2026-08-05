Sonia Abrão reage a fala de Carol Lekker sobre Eliana - Reprodução / Rede TV / Instagram

Sonia Abrão reage a fala de Carol Lekker sobre ElianaReprodução / Rede TV / Instagram

Publicado 05/08/2026 08:06 | Atualizado 05/08/2026 08:45





A polêmica começou depois que Carol comentou a liderança momentânea de Celso Portiolli com o "Domingo Legal" no último domingo (2). A atração disputa audiência com o programa de Eliana, exibido pela Globo.



Ao analisar os números, Carol disparou contra a apresentadora. "Tem apresentadora aí que tá ficando pra trás, né? Botaram o programa novo, tão botando o pessoal de cabeça pra baixo, mas a apresentadora não está rendendo nada. Tira essa mulher daí, não tá rolando ela nos domingos". Rio - Sonia Abrão criticou duramente Carol Lekker durante o "A Tarde é Sua" , da RedeTV!, nesta terça-feira (4). A apresentadora reagiu aos comentários feitos pela influenciadora sobre Eliana no "Fofocalizando" e chegou a defender a saída da ex-participante de "A Fazenda" do programa do SBT.A polêmica começou depois que Carol comentou a liderança momentânea de Celso Portiolli com o "Domingo Legal" no último domingo (2). A atração disputa audiência com o programa de Eliana, exibido pela Globo.Ao analisar os números, Carol disparou contra a apresentadora. "Tem apresentadora aí que tá ficando pra trás, né? Botaram o programa novo, tão botando o pessoal de cabeça pra baixo, mas a apresentadora não está rendendo nada. Tira essa mulher daí, não tá rolando ela nos domingos".

Durante o desabafo, Sonia fez questão de excluir os demais integrantes do "Fofocalizando" da discussão. Ela citou Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi, por quem afirmou ter carinho e respeito profissional.

Em seguida, a jornalista questionou a escolha de Carol para compor o elenco da atração. "Eu nunca entendi, também é outro ponto que eu quero colocar aqui, o que uma pessoa completamente desabilitada pra participar ao lado de profissionais como esses outros três colegas que eu citei aqui estava fazendo lá e está ainda fazendo lá."



Sonia também criticou a trajetória de Carol em "A Fazenda" e afirmou que o espaço poderia ser ocupado por profissionais com experiência na área de comunicação.



A apresentadora ainda saiu em defesa de Eliana e destacou a trajetória da comunicadora nos programas de domingo. Na avaliação de Sonia, Carol não teria preparo para fazer aquele tipo de comentário.



"Porque dona Karoline Lekker resolveu falar mal, detonar uma apresentadora do nível da Eliana, 15 anos rainha dos domingos na televisão brasileira, ela foi a única mulher que conseguiu isso nos 15 anos nessa guerra de audiência que é considerada a maior e a guerra nobre do Ibope, não é?, ela realmente achar que pode… E não é crítica, porque ela não tem competência pra isso. Ela só sabe xingar, ela só sabe debochar, ela só sabe tentar humilhar, mas não tem quem humilhe uma rainha, não. Tá?"



Pedido de saída do programa



Sonia afirmou que, apesar de não ter o hábito de pedir a demissão de profissionais, considerava que Carol não exercia a função de forma adequada. "Eu não sou, claro que de pedir a cabeça de ninguém, Deus nos livre, todo mundo precisa de trabalho. Agora, se você tem esse trabalho, se você tem essa chance e não tem a capacidade de exercer isso com dignidade, eu sou a favor de demitir, sim."



A apresentadora também comparou a influenciadora aos outros integrantes do programa e voltou a defender sua retirada da atração.



"O que ela fez não era pra estar nesse time, mesmo porque, volto a dizer, a escalação dela foi errada. Eu acho que esses colegas competentes que são da área, que estão aí trabalhando com muita ética, dignidade e respeito aos profissionais ou aos trabalhos que são feitos na televisão, eles não merecem ter alguém emparelhado ali de nível com eles quando ela não tem nível nenhum. Então, por mim, estaria fora, sim. Ela não merece. Volta pra Fazenda".



Carol pede desculpas



Carol não participou da edição do "Fofocalizando" desta terça-feira. A ausência ocorreu em meio à repercussão das declarações contra Eliana.



Em nota enviada à imprensa, a influenciadora afirmou que os comentários se referiam ao formato e à dinâmica do programa da Globo, e não à apresentadora. Carol também declarou que a fala poderia ter sido interpretada de maneira "equivocada", lamentou "qualquer mal-estar causado" e pediu desculpas pelo episódio.