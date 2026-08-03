Silvio Guindane é diretor-geral do 'Vai Que Cola' e intérprete do Lacraia - Juliana Coutinho / Divulgação Multishow

Silvio Guindane é diretor-geral do 'Vai Que Cola' e intérprete do LacraiaJuliana Coutinho / Divulgação Multishow

Publicado 03/08/2026 14:29 | Atualizado 03/08/2026 14:31

Rio - O "Vai Que Cola" se despede do público a partir desta segunda-feira (3), no Multishow. A atração se consagrou como uma das mais longevas da TV paga brasileira e virou vitrine de talentos marcada pelo legado inesquecível de nomes como Paulo Gustavo. No comando do humorístico e também em cena como Lacraia, o diretor-geral Silvio Guindane fala sobre a 14ª e última temporada.

"O espectador pode esperar uma temporada divertidíssima, maravilhosa e muito bacana no Méier raiz. Essa família vai sair da lama! Eu posso garantir que o nosso final vai ser feliz e que o Lacraia também vai se dar bem! Não podia deixar de sobrar uma pontinha bacana para o nosso querido personagem. Junto com esses tipos alegres que representam a família brasileira, ele terá um ótimo desfecho", adianta.

O ator relembra a trajetória de sucesso do "Vai Que Cola". "É uma espécie de revolução no formato de programas de humor, no mesmo segmento de clássicos como 'Família Trapo', 'Sai de Baixo' e 'Toma Lá Dá Cá'. A diferença é que foi o que mais perdurou. [...] O segredo está na identificação. Como comunicadores, temos a generosidade de entregar personagens que as pessoas conhecem na vida real".

Silvio Guindane revela o desafio de atuar e dirigir ao mesmo tempo. "Às vezes, ensaio vestido de Lacraia com o rádio no ouvido, marco o corte na coxia, tiro o fone e entro em cena. Quem olha de fora pensa que é uma esquizofrenia, mas para mim é um exercício incrível. Como gravamos 90% com plateia presente, a comédia é muito viva. Exige concentração dobrada, mas a gratificação de levar alegria ao público ao lado de uma equipe maravilhosa faz tudo valer a pena", conta.

O artista faz um balanço desse ciclo que chega ao fim e destaca as estrelas que passaram pela atração. "Chegar à 14ª temporada é um símbolo de resistência. Tivemos participações especiais inesquecíveis, como Anitta, Ivete Sangalo, Xuxa, Diogo Vilela, Thiago Lacerda, Péricles e tantos outros que enriqueceram nossa história. Falar com o espectador de forma direta e carinhosa é uma grande vitória. Sinto-me feliz demais por ter fechado esse ciclo de forma tão bonita".