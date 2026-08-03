Série ’Emergência 53’ teve data de estreia confirmada - Globo/Laura Campanella

Série ’Emergência 53’ teve data de estreia confirmada Globo/Laura Campanella

Publicado 03/08/2026 12:46

Rio - A partir do dia 20 de agosto, o público poderá mergulhar em "Emergência 53", nova série do Globoplay que se aprofunda na rotina intensa e nos dramas de profissionais que atuam na linha de frente de uma unidade móvel de urgência. O drama médico estreia com seis episódios inéditos, sendo o primeiro aberto para não assinantes, e no dia 27, outros quatro chegam à plataforma.

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A trama acompanha a chegada da enfermeira novata Manuela (Valentina Herszage) à Unidade 53. Ela é filha de Bastos (Emílio de Mello), que conversa com a Dra. Irene (Yara de Novaes) sobre a possibilidade de estágio para a jovem, embora duvide que ela vá aguentar a pressão do socorro público.

A recém-chegada terá suas limitações testadas ao vivenciar a adrenalina dos atendimentos ao lado da Dra. Glória (Heloísa Jorge) e do Dr. Pedro (Emílio Dantas), além da equipe formada pelos enfermeiros Vanessa (Raquel Villar) e Átila (William Nascimento) e pelos motoristas Duda (Ana Hikari) e Vandam (Jaffar Bambirra).

Além de vivenciarem as urgências médicas nas ruas, cada episódio detalha os dramas e memórias íntimas da equipe. Um dos pontos centrais da história é a vida de Irene: médica e chefe da unidade, ela vive preocupada com a mãe, Dona Laura (Fernanda Montenegro), que enfrenta uma doença degenerativa grave. Mesmo com a saúde debilitada, Laura é uma senhora que rompe padrões e busca se divertir no bingo escondida da filha, com quem mora.