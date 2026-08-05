Rodrigo Fagundes interpreta o personagem Nicolau em Quem Ama Cuida -

Rodrigo Fagundes interpreta o personagem Nicolau em Quem Ama Cuida

Publicado 05/08/2026 05:00

Rio - Com 25 anos de carreira, Rodrigo Fagundes retorna ao horário nobre da TV Globo em "Quem Ama Cuida", como Nicolau, após a estreia nos folhetins em "Babilônia" (2015). Na história, o ator - conhecido pelo trabalho como Patrick, do bordão 'Olha a Faca', no humorístico "Zorra Total" - interpreta o garçom Nicolau, amigo e confidente de Brigitte (Tatá Werneck) e irmão da ex-presidiária Lyris (Pri Helena). O artista define o personagem como "um homem trabalhador, justo e um brasileiro dos bons".

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"'Babilônia' foi minha estreia nas novelas. Tiro onda porque era de Gilberto Braga (1945-2021) de quem sempre fui fã, sua última, mas considero 'Pega Pega' (2017) minha primeira grande oportunidade na dramaturgia. O alcance de uma novela das 21h é muito rápido e pude sentir bem mais agora em 'Quem Ama Cuida'. Acaba sendo um estímulo pra seguirmos contando essas histórias deliciosas de personagens que o público já acolheu desde o início", afirma o artista de 54 anos.

Na trama, Nicolau constrói uma relação de profunda amizade com Brigitte, após um gesto de empatia dela, e até dá uma forcinha para a filha de Pilar (Isabel Teixeira) conseguir o primeiro emprego com carteira assinada. "Nicolau começa como garçom que rala pra sobreviver e de repente surge Brigitte no seu caminho. A forma como eles se conhecem - ele derruba uma bandeja e ela diz que a culpa foi dela -, o defendendo sem nenhum interesse; já diz muito sobre a índole dessas duas pessoas", analisa Rodrigo.

"As amizades são laços que vão se formando por afinidade. Essa dupla não se julga, ao contrário, vão percebendo seus traços e seus comportamentos, aprendem a rir e chorar juntos. Isso é lindo de ver! Sobretudo a forma de como o texto costura essa relação", complementa.

A troca com Tatá em cena é enaltecida pelo ator assim como a parceria com ela fora das telas. "Tem sido um bálsamo de alegria, muita troca, muito trabalho e de muita admiração. Tata é realmente genial, palavra tão gasta hoje em dia né, mas que aqui com G maiúsculo! Nosso convívio, nosso encontro, nossas ligações a qualquer hora do dia ou da noite tem fortalecido demais essa parceria. E preciso registrar aqui que observar a postura dela no trabalho e na vida tem me inspirado muito!".

Se no núcleo de Brigitte o tom é de cumplicidade e humor, a vida íntima de Nicolau trouxe camadas de drama na segunda fase da novela. O público descobriu que ele é irmão de Lyris (Pri Helena), jovem que dividiu cela com Adriana (Leticia Colin) na prisão. O reencontro dos familiares quando ela deixou o presídio comoveu os telespectadores.

"Representa o amor na sua forma mais completa. Nicolau e Lyris só tem um ao outro. Se amam e se cuidam. É bonito de ver o empenho dele para tirá-la da cadeia, não julgá-la, protegê-la e saberem que ali é fechamento. E que também não se trata de uma relação perfeita, pois Lyris às vezes vacila na manutenção dessa relação e Pri Helena faz com tanta verdade e humanidade, que tudo acaba se encaixando", acredita.

Rodrigo lembra o trabalho com Pri em "Volta Por Cima" (2024) e diz que a parceria construída anteriormente facilita este trabalho. "Ajuda. E ainda somos da mesma cidade, Juiz de Fora. Tenho um carinho grande pela Pri. Que atriz! E o que sempre prezo são os bastidores também, pois é muito convívio, e quando essa sorte acontece, de ter alguém jogando junto, torcendo um pelo sucesso do outro...a vida fica tão mais leve!".

Apesar de emendar papéis em novelas, Rodrigo relembra as dificuldades que enfrentou na transição do humor para os folhetins. "Sofri muito no início quando não tinha oportunidades de fazer dramaturgia na TV. Ouvi coisas pesadas, horrorosas de gente graúda da TV que me zoavam por querer fazer novela", recorda ele, que destaca a importância do "Zorra Total" em sua trajetória artística.

"Foi uma escola para mim em vários sentidos, bons e ruins, mas considero meu saldo ali superpositivo! Agradeço ao Mauricio Sherman a primeira grande porta que se abriu na TV pra mim. E agradeço sempre a Claudia Souto por me resgatar da desistência, por me abrir portas gigantes com personagens deliciosos, complexos e instigantes em cada novela que cria. Espero sempre ter essa parceria com ela. E através dessa oportunidade, novos diretores, diretoras, autores passaram a me enxergar."

O convite para integrar o elenco de "Quem Ama Cuida", inclusive, partiu de Claudia. "Celebro sempre esse nosso encontro que começou em 2007 quando ela era redatora do 'Zorra Total' e nossos papos eram sempre sobre novelas! Somos noveleiros raiz! E junto a esse convite, estar também sob a batuta de Walcyr Carrasco, Amora Mautner e suas equipes fantásticas é só festa no meu coração", celebra Fagundes.



Em breve nos palcos

Além da novela, o público poderá conferir o trabalho de Rodrigo nos palcos. O artista vai estrelar a peça "O Formigueiro", que lhe rendeu o prêmio de Melhor Performance no Prêmio de Humor 2026, ao lado de Lucas Drummond, Roberta Brisson, Diego de Abreu. A produção entra em cartaz a partir do dia 17 deste mês no Teatro dos Quatro, na Zona Sul Rio, e aborda o reencontro de três irmãos no aniversário da mãe, Gilda, que está nos estágios finais da doença de Alzheimer.

"É um espetáculo tão lindo, profundo, que passeia por tantos sentimentos de comédia, drama, reconhecimento, relações familiares, enfim. Um conjunto de elementos riquíssimos que atrai cada vez mais o público. Teatro é meu oxigênio. Estar no palco é minha vida, dividir a cena com atores tão incríveis me enche de orgulho. O prêmio foi um momento muito feliz. É reconhecimento. Mas estar nessa peça é realmente meu maior tesouro."



