KondZilla vai orientar participantes do 'Estrelas da Casa' - Pedro Dimitrow / Divulgação

KondZilla vai orientar participantes do 'Estrelas da Casa'Pedro Dimitrow / Divulgação

Publicado 04/08/2026 13:40

Rio - O produtor musical e empresário KondZilla vai reforçar o time de profissionais da nova temporada do "Estrelas da Casa", apresentado por Ana Clara, que estreia no dia 25 de agosto. No programa, que formará um grupo nesta edição, ele vai orientar os participantes sobre estratégias de carreira, gerenciamento de audiência, criação de conteúdo e posicionamento de marca no mercado digital.

Além de KondZilla, a atração terá Belo e Junior, como mentores, e Anitta, como conselheira. "Eles trazem a experiência do palco, da interpretação, da longevidade e da construção musical. Eu entro com uma visão mais voltada para posicionamento, audiência, conteúdo e estratégia de carreira. No fim, são perspectivas que se complementam. O artista de hoje precisa cantar bem, fazer boas escolhas musicais e também entender como construir uma marca forte", explica o produtor, em nota enviada pela emissora.

Depois de ministrar uma oficina na primeira temporada do "Estrela da Casa" o produtor comenta o desafio de ter uma participação fixa no programa. "É uma responsabilidade ainda maior. Eu acredito muito na proposta do 'Estrelas da Casa' porque ele não procura apenas grandes vozes. O programa forma artistas completos, que precisam cantar, se comunicar, criar conexão com o público e entender o mercado. E acho muito interessante a novidade desta temporada de formar também um grupo musical. O mercado sempre teve espaço para grandes grupos, mas hoje eles precisam nascer já entendendo posicionamento, identidade e construção de comunidade. É um desafio diferente e muito atual".

Nesta temporada, os participantes poderão produzir conteúdos e acompanhar, de forma mediada, a repercussão de suas publicações nos canais oficiais do "Estrela da Casa". Ao longo do reality, eles ainda vão enfrentar desafios e receber orientações sobre gestão de mídias digitais.