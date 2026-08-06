Ex-BBB Laís Caldas e a filha - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Laís Caldas e a filha Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 08:47 | Atualizado 06/08/2026 08:49

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A revelação ocorreu nesta quarta-feira (5), após Laís receber diversas perguntas dos seguidores sobre o assunto. Antes de detalhar a condição da bebê, ela pediu que o público evitasse julgamentos.Laís afirmou que tinha o desejo de colocar brincos na filha e até comprou joias para a menina. No entanto, percebeu que precisaria adiar os planos por causa da formação do lóbulo de uma das orelhas."A Alice nasceu com uma das orelhinhas com lóbulo bífido. O que que é isso? Não tem essa partezinha aqui da orelha? Pois é, isso aqui chama lóbulo. E aí, um dos lados da orelhinha dela é rasgadinho. Aqui no meio é partidinho, que é bem aonde vai o brinquinho", explicou.Segundo a médica, a correção pode ser feita por meio de uma lobuloplastia. Ela e Gustavo procuraram cirurgiões plásticos e receberam a orientação de esperar até que Alice alcance a fase pré-escolar."Para fazer essa cirurgia, bebezinha, teria que fazer uma anestesia geral, entubar... Para o bebê, acaba que não se torna [tão simples]. Eles falaram que a melhor opção seria esperar a Alice pelo menos ali na fase pré-escolar, porque aí eles fariam uma leve sedação, anestesia local, e daria para fazer o procedimento", relatou.Laís ressaltou que o lóbulo bífido não compromete a audição nem provoca problemas de saúde. Por esse motivo, o casal decidiu não submeter a filha a uma cirurgia neste momento. "Nós optamos por esperar. Porque é algo estético, né? E que dá para esperar. Então, acho que foi a melhor decisão que nós tomamos", afirmou.A ex-BBB também disse que Alice ainda passará por uma avaliação presencial com um especialista. Ela reforçou que todos os exames feitos até agora apresentaram resultados normais. "Nós vamos fazer uma consulta presencial com ela também para avaliar melhor essa questão. Não é porque a gente não quer, eu queria muito, queria muito mesmo. Mas aconteceu isso, e a audição dela é perfeita, fizemos todo tipo de exame, é tudo normal, tudo perfeito", completou.