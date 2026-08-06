Nanda Costa em momento junto de Emilie Rey - Reprodução/Instagram

Nanda Costa em momento junto de Emilie Rey Reprodução/Instagram

Publicado 06/08/2026 11:52 | Atualizado 06/08/2026 12:32

Rio – Em meio a rumores de um possível romance, Nanda Costa , de 39 anos, apareceu em um momento romântico junto de Emilie Rey, de 28, em novos registros publicados nas redes sociais, nesta quinta-feira (5). Em uma das imagens, a atriz aparece com o rosto coladinho no da diretora e produtora.

Na publicação feita por Emilie, as duas também aparecem juntas em um dia de praia e em um clique feito no elevador, usando blusas combinando para o show do Djavan. "A vida tem seus milagres. Um deles é Djavan", escreveu a produtora na legenda.



Nos Stories de Costa no Instagram, elas, ainda, discorreram sobre o processo de doação e venda de roupas antigas em plataforma online, e Emilie afirmou que aceita dividir tudo, menos amores. "A gente pode dividir e compartilhar tudo, menos os amores. Aí eu não compartilho".

Nanda Costa não assume um relacionamento publicamente desde o fim do casamento com a percussionista Lan Lanh, em fevereiro deste ano. As duas ficaram juntas por 12 anos e são mães das gêmeas Kim e Tiê.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa