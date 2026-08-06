O filme 'Antártida' ganhou trailer oficial e está anunciado nos cinemas para o dia 17 de setembroReprodução / Trailer
VEM INÊS! Trailer oficial de #Antartida, estrelado por Marina Ruy Barbosa e grande elenco.— Arquivo Marina Ruy Barbosa (@arquivomarinaa) August 6, 2026
17 de setembro nos cinemas brasileiros! pic.twitter.com/obaQ22oPW4
Sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base passam a ser considerados suspeitos, entre eles o comandante Barros, interpretado por Antonio Calloni, e o capitão Vicente, personagem de Lázaro Ramos.
A investigação fica sob a responsabilidade da subcomandante Elisabeth, vivida por Andrea Beltrão. Em meio à tensão, ela conta com o apoio das demais mulheres da estação, incluindo a médica Marina, interpretada por Leandra Leal, e Rose, papel de Mariana Sena.
Escrito por Claudia Jouvin, o filme é apresentado como um thriller psicológico sobre sobrevivência, justiça e solidariedade feminina. Além dos protagonistas, o elenco reúne João Vitor Silva, Henrique Barreira, Adelio Lima, Renan Monteiro, Marcos de Andrade e Gero Camilo. A produção foi escolhida para abrir a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa