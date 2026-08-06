O filme 'Antártida' ganhou trailer oficial e está anunciado nos cinemas para o dia 17 de setembro - Reprodução / Trailer

O filme 'Antártida' ganhou trailer oficial e está anunciado nos cinemas para o dia 17 de setembroReprodução / Trailer

Publicado 06/08/2026 11:54

Rio - O filme "Antártida", estrelado por Andrea Beltrão, Marina Ruy Barbosa , Leandra Leal, Antonio Calloni e Lázaro Ramos, teve o trailer e o cartaz oficiais divulgados nesta quinta-feira (6). Dirigida por Bruno Safadi, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro.

VEM INÊS! Trailer oficial de #Antartida, estrelado por Marina Ruy Barbosa e grande elenco.



17 de setembro nos cinemas brasileiros! pic.twitter.com/obaQ22oPW4 — Arquivo Marina Ruy Barbosa (@arquivomarinaa) August 6, 2026

As primeiras imagens apresentam o isolamento e o frio extremo de uma base brasileira no Polo Sul, onde cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno. A rotina muda após a recém-chegada Inês, vivida por Marina Ruy Barbosa, ser vítima de um crime durante a primeira noite na estação.



Sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base passam a ser considerados suspeitos, entre eles o comandante Barros, interpretado por Antonio Calloni, e o capitão Vicente, personagem de Lázaro Ramos.

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