O filme 'Antártida' ganhou trailer oficial e está anunciado nos cinemas para o dia 17 de setembroReprodução / Trailer

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Carolina Irigoyen
Rio - O filme "Antártida", estrelado por Andrea Beltrão, Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Antonio Calloni e Lázaro Ramos, teve o trailer e o cartaz oficiais divulgados nesta quinta-feira (6). Dirigida por Bruno Safadi, a produção estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro.
As primeiras imagens apresentam o isolamento e o frio extremo de uma base brasileira no Polo Sul, onde cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno. A rotina muda após a recém-chegada Inês, vivida por Marina Ruy Barbosa, ser vítima de um crime durante a primeira noite na estação.

Sem possibilidade de resgate imediato, todos os homens da base passam a ser considerados suspeitos, entre eles o comandante Barros, interpretado por Antonio Calloni, e o capitão Vicente, personagem de Lázaro Ramos.
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A investigação fica sob a responsabilidade da subcomandante Elisabeth, vivida por Andrea Beltrão. Em meio à tensão, ela conta com o apoio das demais mulheres da estação, incluindo a médica Marina, interpretada por Leandra Leal, e Rose, papel de Mariana Sena.

Escrito por Claudia Jouvin, o filme é apresentado como um thriller psicológico sobre sobrevivência, justiça e solidariedade feminina. Além dos protagonistas, o elenco reúne João Vitor Silva, Henrique Barreira, Adelio Lima, Renan Monteiro, Marcos de Andrade e Gero Camilo. A produção foi escolhida para abrir a 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa