Flay rebateu críticas recebidas após celebrar a elegibilidade de 'Sertões' para o Grammy Latino 2026Reprodução / Instagram
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"Eu bati na mãe de quem? Eu maltratei animal? Que diabo foi que eu fiz pra ter essa implicância tão grande comigo assim?", questionou. "Todos os artistas que eu sigo, que eu sei que estão elegíveis ao Grammy Latino, postaram comemorando. Mas quando eu posto qualquer coisa vira um grande escarcéu."
Segundo a ex-BBB, a repercussão distorceu o conteúdo do vídeo em que celebrava a elegibilidade do projeto. "Estão postando: 'A Flay querendo dizer que foi indicada'. Isso é uma sacanagem tão grande, isso é de um mau-caratismo, de uma má-fé de certas pessoas. Em nenhum momento eu disse isso. No vídeo literalmente eu falo que estou elegível."
Flay afirmou que costuma celebrar cada etapa da carreira e que não vê problema em compartilhar pequenas conquistas. "Eu não sou essa pessoa que 'calada vence'. Eu sou a pessoa que comemora qualquer detalhezinho. Eu me deslumbro com qualquer mini conquista. É absolutamente normal você passar pela primeira fase para depois chegar na segunda, depois na terceira. É por isso que eu disse: não tenham medo de ser vistos tentando."
Durante o desabafo, Flay afirmou que enfrenta resistência desde a participação no "Big Brother Brasil 20" e reforçou sua trajetória na música. "Desde que eu saí do Big Brother parece que eu não tenho direito de ser outra coisa. Eu sou cantora a minha vida inteira. Desde os 13 anos de idade, eu canto profissionalmente. Ninguém vai tirar de mim a minha noção artística, musical."
Ao encerrar o vídeo, a artista criticou páginas e influenciadores que, segundo ela, transformaram sua comemoração em motivo de ataques. "Vocês podem me chamar de feia, de gorda, de chata, de ruim. Mas quando eu solto um sonho e vocês vêm tentar prejudicar, aí vocês estão passando dos limites comigo." Ela ainda pediu que as pessoas incentivem os sonhos umas das outras. "Em vez de ficar fazendo conteúdo tentando desmerecer outra pessoa, vocês poderiam fazer um conteúdo que incentive as pessoas a acreditarem nos seus sonhos."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa