Ana Paula Renault e Juliano Floss escolheram Goiânia para receber os apartamentos conquistados no BBB 26 - Divulgação/Gustavo Scatena

Ana Paula Renault e Juliano Floss escolheram Goiânia para receber os apartamentos conquistados no BBB 26Divulgação/Gustavo Scatena

Publicado 04/08/2026 10:00

Ana Paula Renault e Juliano Floss já decidiram onde vão receber os apartamentos que conquistaram no BBB 26. A campeã da edição e o terceiro colocado escolheram Goiânia como endereço do mimo imobiliário.

Os imóveis ficam no Residencial Golden Ville e têm entrega prevista para janeiro de 2029. Ou seja, o prêmio veio no reality, mas a chave ainda vai fazer uma temporada própria de suspense.

Depois de sobreviver ao confinamento, paredão, prova, VT, torcida e mutirão, os dois ganharam uma nova missão: esperar o apartamento ficar pronto sem apertar o botão da desistência. É quase um BBB paralelo, só que com planta baixa, contrato e muita paciência.

No fim, é aquele luxo bem brasileiro: ganhar apartamento em rede nacional e descobrir que o “ao vivo” termina, mas a obra segue gravada. Até 2029, dá tempo de mudar o sofá, o relacionamento, o CEP emocional e até a senha do Globoplay.