Mari Menezes aparece entre os maiores fenômenos de engajamento do Instagram brasileiro - Foto: reprodução

Mari Menezes aparece entre os maiores fenômenos de engajamento do Instagram brasileiroFoto: reprodução

Publicado 04/08/2026 06:50 | Atualizado 04/08/2026 07:53

O Top 20 Creators Brasil 2026 reuniu os influenciadores de maior engajamento acumulado no Instagram entre janeiro e julho. Traduzindo: é o campeonato brasileiro da curtida, com comentário valendo quase como gol de placa.

Na liderança aparece Virginia Fonseca , com 358.102.873 interações. Em seguida vêm Mari Menezes, com 196.380.473, e Ana Paula Renault, com 178.715.625. O top 5 ainda tem Nathalia Valente, com 161.197.937, e Eduarda Gutierrez, com 152.283.160.

O detalhe é que nove perfis passaram dos 100 milhões de interações no período. Até Milena Moreira, última colocada da lista, aparece com 63.385.870. Ou seja: nesse ranking, até o “fim da fila” chega com número de estrela.

Também estão na lista Rayssa Buq, Morimura, Livia Rafaelle, Alvaro, Zanq, Lucas Rangel, Gustavo Tubarão, Gabriella Jacinto, Bispo Bruno Leonardo, Rafaella Tuma, Lore Improta, Brino, Bruna Biancardi e Ary Mirelle.

No fim, creator deixou de ser apenas quem aparece no celular. Virou audiência, influência e negócio. A televisão mede ponto. A internet mede curtida. E nesse mercado, piscar custa engajamento.