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Rio Ethical Fashion reúne moda e sustentabilidade no Pier Mauá
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Bacci vira dono da TV e agora dá o próprio alerta
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Viviane Batidão sofre acidente de lancha no Pará
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Anitta deixa o equilíbrio no nome e abre turnê com polêmica
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