Publicado 03/08/2026 12:00

A Liesa colocou no ar, na última sexta-feira, a Rio Carnaval TV, canal oficial da folia carioca no YouTube. A estreia teve a Paraíso do Tuiuti e abriu uma maratona de 70 transmissões até setembro, com quase 300 horas ao vivo. É tanto samba na tela que o folião vai precisar de carregador, controle remoto e preparo físico.

O canal vai acompanhar eliminatórias, semifinais e finais das escolhas de samba das 12 escolas do Grupo Especial, além de programas e outros eventos do calendário carnavalesco. Antes, o samba era julgado na quadra. Agora, também será avaliado no sofá, onde todo mundo vira compositor, carnavalesco e presidente da Liesa.

A Quarta-feira de Cinzas acaba de ser retirada da grade.