Rio Ethical Fashion leva moda, tecnologia e sustentabilidade ao Píer Mauá nos dias 5 e 6 - Foto: reprodução

Rio Ethical Fashion leva moda, tecnologia e sustentabilidade ao Píer Mauá nos dias 5 e 6 Foto: reprodução

Publicado 03/08/2026 11:45

O Rio Ethical Fashion chega à sexta edição nos dias 5 e 6 de agosto, dentro do Rio Innovation Week, no Píer Mauá. O fórum reúne moda, tecnologia, sustentabilidade e negócios para discutir o futuro de um setor que adora lançar tendência, mas nem sempre gosta de contar o que deixou para trás.

A programação terá debates sobre inteligência artificial, consumo, artesanato, circularidade, luxo, novos materiais e ética. Entre os convidados estão Lenny Niemeyer, Oskar Metsavaht, Thomaz Azulay, Lilian Pacce, André Carvalhal, Gringo Cardia e outros nomes da indústria e da criação.

A moda resolveu discutir sustentabilidade para além da sacola de algodão cru e do discurso bonito no relatório anual. Num setor em que a tendência dura seis meses e o impacto ambiental pode atravessar décadas, já era hora de a ética entrar na coleção permanente.