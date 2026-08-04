Romário tenta reverter na Justiça a penhora de valores que teria a receber da CazéTV - Foto: reprodução

Romário tenta reverter na Justiça a penhora de valores que teria a receber da CazéTVFoto: reprodução

Publicado 04/08/2026 08:30 | Atualizado 04/08/2026 10:55

Os advogados de Romário recorreram da decisão que determinou a penhora de valores que o senador tem a receber da CazéTV. O caso envolve uma dívida de R$ 32,4 milhões em um processo que corre sob segredo de Justiça.

Romário participou das transmissões da Copa do Mundo pela emissora de Casimiro Miguel e, durante o torneio, decidiu devolver parte do salário referente aos dias em que esteve nos Estados Unidos.

A Justiça também quer que a CazéTV apresente contratos, propostas, notas fiscais, recibos e comprovantes ligados à contratação do ex-jogador. Pelo visto, dessa vez o Baixinho saiu da área e foi parar no cartório.

O recurso ainda será analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio. No futebol, Romário cansou de fazer gol de primeira. Na Justiça, agora, tenta escapar da marcação cerrada.