Leonardo diverte a mulher ao comentar dificuldade de realizar Pix - Reprodução do Instagram

Leonardo diverte a mulher ao comentar dificuldade de realizar PixReprodução do Instagram

Publicado 06/08/2026 12:21

Rio - Poliana Rocha compartilhou com os seguidores, por meio do Instagram, nesta quarta-feira (5), um momento descontraído com o marido, o cantor Leonardo, enquanto eles estavam na cama. O sertanejo contou para a amada que comprou alguns porcos, incluindo fêmeas grávidas, e relatou a dificuldade para realizar o pagamento dos animais por meio do Pix.

"Eu tinha feito um PIX segunda-feira e esqueci. De umas porcas que eu comprei. 60 porcos", contou Leonardo. "Meu Deus, onde estão esses porcos, Leonardo?", reagiu Poliana. "Não comprei 60, não. Comprei 12, com umas porcas que vão parir agora. E eu esqueci de fazer o Pix", explicou o cantor.

"E você está conseguindo fazer certinho?", quis saber a influenciadora. "Não, tenho que pedir agora o número do Pix do cara para mandar o dinheiro para ele. Vou pedir uma ajuda aqui aos universitários. Não está fácil", disse ele, dando risada.

No último mês, Poliana divertiu os seguidores ao contar que o sertanejo havia aprendido a fazer Pix. "Minha cabeça agora virou um trevo. Tudo o que eu não queria aconteceu. O Leonardo acabou de me ligar e falou que ele aprendeu a fazer Pix", disse, aos risos. "Eu até hoje segurei para não ensinar ele a fazer porque eu já conheço. Algum excomungado abriu uma conta para ele e ensinou a fazer PIX. Estou com a cabeça quente. Foram tantas emoções por telefone", brincou.



