Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em famíliaReprodução / Instagram
Nas fotos publicadas no Instagram, Virginia aparece brincando com os três filhos. Na legenda, a influenciadora escreveu: "Um dia abençoado para todos nós localização: No Melhor Lugar do Mundo".
Nos comentários, amigos e famosos reagiram aos cliques em família. "Lindos da mamãe", escreveu Maya Massafera. "Que fofura, meu deus", comentou Duda Freire. O influenciador Lucas Guedez também deixou uma mensagem: "amores ".
Na última terça-feira (4), Virginia comemorou a recuperação de Maria Alice e Maria Flor após a internação. Nos Stories, ela mostrou as filhas animadas para deixar o hospital e agradeceu à equipe médica pelo atendimento recebido.
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa