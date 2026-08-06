Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em famíliaReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Virginia Fonseca compartilhou, nesta quinta-feira (6), novos registros ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, poucos dias após as meninas receberem alta hospitalar. As duas passaram por cirurgias para retirada das amígdalas e da adenoide no último domingo (2).
fotogaleria
Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em família - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em família - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em família - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em família - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca celebrou alta de Maria Flor e Maria Alice com cliques em família - Reprodução / Instagram

Nas fotos publicadas no Instagram, Virginia aparece brincando com os três filhos. Na legenda, a influenciadora escreveu: "Um dia abençoado para todos nós localização: No Melhor Lugar do Mundo".

Nos comentários, amigos e famosos reagiram aos cliques em família. "Lindos da mamãe", escreveu Maya Massafera. "Que fofura, meu deus", comentou Duda Freire. O influenciador Lucas Guedez também deixou uma mensagem: "amores ".
LEIA MAIS: Virginia Fonseca relembra morte do pai: ‘Daria tudo para ter ele comigo’
LEIA MAIS: Vini Jr. mostra registros das férias com Virginia Fonseca e Jay-Z

Na última terça-feira (4), Virginia comemorou a recuperação de Maria Alice e Maria Flor após a internação. Nos Stories, ela mostrou as filhas animadas para deixar o hospital e agradeceu à equipe médica pelo atendimento recebido. 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Virginia (@virginia)


*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa