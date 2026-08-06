Anitta foi anunciada como convidada do 'Mais Você' desta sexta-feira (7)Reprodução / Instagram
No encerramento da edição desta quinta-feira (6), Ana Maria fez o anúncio da participação da artista. "Você se comporte, Louro José! Você de casa também, porque eu vou receber o furacão Anitta, que vem falar do seu trabalho novo, que se chama 'Equilibrium', que tá lindo, por sinal."
Anitta estará no Mais Você, da TV Globo, amanhã, para falar sobre o EQUILIBRIVM com Ana Maria Braga. pic.twitter.com/ZgIBAfNowt— Anitta Press (@AnittaPress) August 6, 2026
A apresentadora também adiantou que a conversa abordará assuntos pessoais. "Ela também vai nos contar sobre o que anda inspirando as suas escolhas e as suas prioridades na vida. É amanhã. Olha que linda que ela tá!", disse Ana Maria.
E por falar no "Mais Você", o programa estreia na próxima terça-feira (11) uma nova temporada do reality gastronômico "Jogo de Panelas". Desta vez, seis moradores da capital e da região metropolitana de São Paulo disputam o título de melhor anfitrião ao preparar jantares temáticos, apostando em criatividade, boa gastronomia e decoração.
Participam desta edição Bruna, produtora audiovisual da Mooca; Danilo, designer e cantor de rock de Interlagos; Everton, desempregado de Carapicuíba; Lucas, fotógrafo da Vila Buarque; Raquel, recrutadora de RH, pernambucana radicada em São Paulo e moradora do Arouche; e Vagner, arquiteto e músico da Pompeia.
A avaliação ficará por conta dos chefs Paulo Rocha, especialista em alta confeitaria francesa, e Ju Lima, especializada em alta gastronomia. Eles vão analisar os pratos, a caracterização e a ambientação dos jantares, atribuindo notas de 5 a 10, com intervalos de meio ponto.
Além dos jurados, os próprios participantes também avaliam as apresentações dos adversários. O público poderá acompanhar a disputa e votar pelo gshow.