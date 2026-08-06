Anitta foi anunciada como convidada do 'Mais Você' desta sexta-feira (7) - Reprodução / Instagram

Anitta foi anunciada como convidada do 'Mais Você' desta sexta-feira (7)Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 14:03 | Atualizado 06/08/2026 14:15

Rio - Anitta foi anunciada como a convidada do "Mais Você" desta sexta-feira (7). A cantora participará do programa da TV Globo, comandado por Ana Maria Braga, para falar sobre o novo álbum, "Equilibrium", além de comentar a fase atual da vida e carreira.

Anitta estará no Mais Você, da TV Globo, amanhã, para falar sobre o EQUILIBRIVM com Ana Maria Braga. pic.twitter.com/ZgIBAfNowt — Anitta Press (@AnittaPress) August 6, 2026 No encerramento da edição desta quinta-feira (6), Ana Maria fez o anúncio da participação da artista. "Você se comporte, Louro José! Você de casa também, porque eu vou receber o furacão Anitta, que vem falar do seu trabalho novo, que se chama 'Equilibrium', que tá lindo, por sinal." No encerramento da edição desta quinta-feira (6), Ana Maria fez o anúncio da participação da artista. "Você se comporte, Louro José! Você de casa também, porque eu vou receber o furacão Anitta, que vem falar do seu trabalho novo, que se chama 'Equilibrium', que tá lindo, por sinal."

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A apresentadora também adiantou que a conversa abordará assuntos pessoais. "Ela também vai nos contar sobre o que anda inspirando as suas escolhas e as suas prioridades na vida. É amanhã. Olha que linda que ela tá!", disse Ana Maria. A apresentadora também adiantou que a conversa abordará assuntos pessoais. "Ela também vai nos contar sobre o que anda inspirando as suas escolhas e as suas prioridades na vida. É amanhã. Olha que linda que ela tá!", disse Ana Maria.

Nova temporada de reality



E por falar no "Mais Você", o programa estreia na próxima terça-feira (11) uma nova temporada do reality gastronômico "Jogo de Panelas". Desta vez, seis moradores da capital e da região metropolitana de São Paulo disputam o título de melhor anfitrião ao preparar jantares temáticos, apostando em criatividade, boa gastronomia e decoração.



Participam desta edição Bruna, produtora audiovisual da Mooca; Danilo, designer e cantor de rock de Interlagos; Everton, desempregado de Carapicuíba; Lucas, fotógrafo da Vila Buarque; Raquel, recrutadora de RH, pernambucana radicada em São Paulo e moradora do Arouche; e Vagner, arquiteto e músico da Pompeia.



A avaliação ficará por conta dos chefs Paulo Rocha, especialista em alta confeitaria francesa, e Ju Lima, especializada em alta gastronomia. Eles vão analisar os pratos, a caracterização e a ambientação dos jantares, atribuindo notas de 5 a 10, com intervalos de meio ponto.



Além dos jurados, os próprios participantes também avaliam as apresentações dos adversários. O público poderá acompanhar a disputa e votar pelo gshow.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa