Repórter da Record, Paola Vianna cai em bueiro durante entrada ao vivo - Reprodução de vídeo

Repórter da Record, Paola Vianna cai em bueiro durante entrada ao vivoReprodução de vídeo

Publicado 06/08/2026 08:35 | Atualizado 06/08/2026 08:37

Rio - A repórter Paola Vianna sofreu uma queda durante uma entrada ao vivo no "Hoje em Dia", da Record, nesta quarta-feira (5), enquanto dava informações sobre um incêndio de grandes proporções na Grande São Paulo. A jornalista não viu o bueiro e caiu. Ao ouvir o barulho, Celso Zucatelli, apresentador da atração, se preocupou com a colega, que o tranquilizou.

O momento da queda não foi exibido pelo cinegrafista, mas o barulho pode ser ouvido. "A Paola está se movimentando ali. Paola, está tudo bem com você? Está tudo certo?", quis saber Celso. Paola recebeu a ajuda dos bombeiros que estavam no local para se levantar e explicou: "Fui conversando com vocês, acabei caindo ali, mas está tudo bem. Continuei segurando o microfone e consegui falar com vocês."

Zucatelli elogiou a postura da jornalista em meio à situação. "Isso é o repórter ao vivo. Você vê que a calça da Paola ficou suja ali, mas faz parte. Essa é a vida do repórter ao vivo. Ainda bem que ela está bem, mas vocês viram que ela não parou de falar, né?", destacou.



A repórter da Record caindo ao vivo e sendo ajudada pelos bombeiros pic.twitter.com/t4NpP2HhHW — Televizona (@TeIevizona) August 5, 2026

Nas redes sociais, Paola se manifestou sobre o episódio. "Caí em um bueiro ao vivo. Fui até o joelho. Na hora ali estava uma movimentação grande, porque a gente estava falando do incêndio e tinha um caminhão pipa, a viatura do Corpo de Bombeiros também… Enfim, uma movimentação grande. E eu vi que as pessoas estavam acenando, mas achei que fosse por conta do caminhão", explicou.

"Estou gravando o vídeo por conta das mensagens que eu estou recebendo e para dizer que isso faz parte da nossa rotina, né? Não cair todo dia, mas pode acontecer para a gente que está no ao vivo. Eu vou falando, falando… e nada me para. Quando eu caí ali na hora, a minha preocupação foi realmente ficar segurando o meu microfone. Não deixei cair, continuei falando, continuamos o ao vivo e é isso. Faz parte, mas estou bem. Segue o jogo", acrescentou.