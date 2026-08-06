Gilberto Gil durante o 'Saia Justa', do GNTReprodução de vídeo
Pretinha sempre será especial e muito bem lembrada #SaiaJusta pic.twitter.com/zhvTujnP5q— Canal GNT (@canalgnt) August 6, 2026
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Gilberto Gil durante o 'Saia Justa', do GNTReprodução de vídeo
Pretinha sempre será especial e muito bem lembrada #SaiaJusta pic.twitter.com/zhvTujnP5q— Canal GNT (@canalgnt) August 6, 2026
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