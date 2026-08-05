Leandra Leal durante o 'Sem Censura', da TV BrasilReprodução de vídeo
Leandra Leal expõe vontade de fazer filme das Empreguetes: 'Adoraria'
Em entrevista ao 'Sem Censura', atriz relembra sucesso das personagens da novela 'Cheias de Charme' (2012), da TV Globo
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