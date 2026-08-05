Anitta volta ao Rock The Mountain em 2026 - Reprodução / Instagram

Anitta volta ao Rock The Mountain em 2026Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2026 10:41 | Atualizado 05/08/2026 10:46





O festival acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, além de 6, 7 e 8 de novembro. Segundo a organização, os mesmos artistas sobem aos palcos nas duas etapas da edição.



No anúncio publicado nas redes sociais, o evento destacou a relação da artista com o festival. “Anitta criou uma conexão com as montanhas. A jornada que a reconectou com suas raízes, sua espiritualidade e a força da música brasileira, é a mesma que a trouxe de volta ao festival”, diz a legenda. Rio - Anitta foi confirmada nesta quarta-feira (5) como uma das principais atrações do Rock The Mountain 2026. A cantora retorna ao festival após a apresentação realizada em 2024 e integra a programação dos dois fins de semana do evento, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.O festival acontece nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, além de 6, 7 e 8 de novembro. Segundo a organização, os mesmos artistas sobem aos palcos nas duas etapas da edição.No anúncio publicado nas redes sociais, o evento destacou a relação da artista com o festival. “Anitta criou uma conexão com as montanhas. A jornada que a reconectou com suas raízes, sua espiritualidade e a força da música brasileira, é a mesma que a trouxe de volta ao festival”, diz a legenda.

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Além de Anitta, o line-up reúne nomes nacionais e internacionais. Entre os destaques estão Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Jorja Smith, M.I.A., Gaby Amarantos, Marcelo D2, Paulinho da Viola, Falamansa, Barão Vermelho, Kevin O Chris, Pabllo Vittar, Melody, Terno Rei, Priscila Senna, O Kannalha, Tony Garrido, Majur, Carol Biazin, Dexter e Djonga.



A programação também inclui o projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho. O trio apresenta um repertório que mistura diferentes referências da música brasileira.



Jorja Smith já estava prevista para participar da edição de 2025, mas teve sua apresentação transferida para este ano. O festival terá 12 palcos e seis dias de atrações, com shows, gastronomia, arte e atividades culturais em meio à natureza.



Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Os passaportes, que dão acesso aos três dias de cada fim de semana, custam entre R$ 495 e R$ 990. Além de Anitta, o line-up reúne nomes nacionais e internacionais. Entre os destaques estão Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Jorja Smith, M.I.A., Gaby Amarantos, Marcelo D2, Paulinho da Viola, Falamansa, Barão Vermelho, Kevin O Chris, Pabllo Vittar, Melody, Terno Rei, Priscila Senna, O Kannalha, Tony Garrido, Majur, Carol Biazin, Dexter e Djonga.A programação também inclui o projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho. O trio apresenta um repertório que mistura diferentes referências da música brasileira.Jorja Smith já estava prevista para participar da edição de 2025, mas teve sua apresentação transferida para este ano. O festival terá 12 palcos e seis dias de atrações, com shows, gastronomia, arte e atividades culturais em meio à natureza.Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Os passaportes, que dão acesso aos três dias de cada fim de semana, custam entre R$ 495 e R$ 990.



Anitta também percorre o país com a turnê “EQUILIBRIVM”, baseada nos álbuns “EQUILIBRIVM” e “EQUILIBRIVM II”, lançados em abril e julho deste ano. O projeto aborda temas como amor, espiritualidade e ancestralidade, além de reunir ritmos como funk, afrobeats, reggae, forró e pop.



Após a estreia em Porto Alegre, a série de shows passa por São Paulo, nos dias 8 e 9 de agosto; Fortaleza, no dia 15; Niterói, no dia 22; e Salvador, no dia 29.