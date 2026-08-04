Pussycat DollsReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - As Pussycat Dolls anunciaram o primeiro show da carreira no Brasil. O grupo se apresentará em 30 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo, com a turnê "PCD Forever Tour".
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Pussycat Dolls marcam show inédito no Brasil em outubro - Reprodução / Instagram

O retorno aos palcos foi confirmado em maio deste ano, durante o American Music Awards. Na ocasião, Nicole Scherzinger anunciou "We're back!" e se apresentou ao lado das integrantes do grupo.

A nova turnê celebra os 20 anos do álbum "PCD", lançado em 2005 e responsável por sucessos como "Don't Cha", "Buttons" e "Stickwitu". A apresentação em São Paulo marcará a estreia das Pussycat Dolls no país.

Clientes do Itaú terão acesso à pré-venda exclusiva e poderão receber 15% de desconto ao pagar com cartões de crédito do banco. A comercialização será feita pela Eventim.

Clientes do Private Bank e do Itaú Personnalité poderão comprar as entradas entre as 10h desta quarta-feira (5) e as 9h59 de quinta-feira (6). A pré-venda para os demais clientes do Itaú Unibanco ocorrerá das 10h de quinta-feira até as 9h59 de sexta-feira (7).

A venda geral começará ao meio-dia de sexta-feira (7), no site da Eventim.

Veja os preços do show das Pussycat Dolls no Brasil

Cadeira Superior: R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 295 (inteira)

Pista: R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 292,50 (meia-entrada) | R$ 585 (inteira)

Pista Premium: R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 795 (inteira)

Cadeira Gold Hot Seat — Leste e Oeste: R$ 442,50 (meia-entrada) | R$ 885 (inteira)