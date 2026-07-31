Seu Jorge faz show na Arena Bangu neste sábado (1°)Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Mais um fim de semana chegou e trouxe com ele uma programação para todos os tipos de gostos. Entre os destaques está Seu Jorge, que promete abalar Bangu. O artista se apresenta na Zona Oeste, neste sábado (1º), a partir das 19h, e promote animar o público ao som de sucessos como "Burguesinha", "Amiga da Minha Mulher" e "Mina do Condomínio". 
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Paulo Ricardo se apresenta no Espaço Hall, na Zona Sudoeste, neste sábado (1º) - Bella Pinheiro / Divulgação
Orã Figueiredo e Julia Lemmertz contracenam em espetáculo - Divulgação/Nana Moraes
Seu Jorge faz show na Arena Bangu neste sábado (1°) - Divulgação
Claudia Raia interpreta a pintora Tarsila do Amaral no musical 'Tarsila, a Brasileira' - Paschoal Rodriguez / Divulgação
Belo é uma das atrações do Festival de Inverno, na Marina da Glória - Divulgação
O artista também está entre as atrações do segundo fim de semana do Enel Festival de Inverno Rio, na Zona Sul. Ele sobe ao palco com Marcelo D2 no domingo (2), mesmo dia que Belo, Gabi Melim, Criolo e Rael se apresentam. Antes, nesta sexta (31), Luísa Sonza, Ludmilla e Marina Sena comandam a festa. Sábado, os Gilsons, Anavitória e BK’ agitam a galera. 
Para os fãs do rock nacional, Paulo Ricardo e a Blitz fazem show no Espaço Hall, na Zona Sudoeste, no sábado, e promovem uma verdadeira viagem no tempo cim grandes hits da carreira.
"Eu e Evandro Mesquita somos vizinhos e sempre que possível dividimos o palco, como faremos neste sábado com nossos novos espetáculos, provando que nossos clássicos continuam relevantes e passando de pai pra filho. Não se trata de nostalgia, mas de uma celebração de alegria e vitalidade, com velhas e novas canções em dois shows completos!", adianta Paulo Ricardo.
Entre as estreias do teatro está a comédia "Alta Sociedade", estrelada por Julia Lemmertz e Orã Figueiredo. "A peça revela, entre outras coisas, o Brasil das falcatruas expostas, sob o olhar privilegiado de uma elite que também precisa acertar suas contas. Não paramos de nos surpreender com as reviravoltas políticas do país, é cômico se não fosse trágico", afirma a atriz. 
Outra dica é conferir o espetáculo "Tarsila, a Brasileira", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, no Theatro Municipal do Rio, no Centro, sábado e domingo. O musical aborda a vida e obra da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo. 
Mais opções se shows e espetáculos estão no roteiro. Confira abaixo: 
Shows
Enel Festival de Inverno Rio
Sexta-feira, a partir das 19h: DJ Tamenpi; Luísa Sonza; Ludmilla e Marina Sena
Sábado, a partir das 17h: DJ Tamenpi; Gilsons; Anavitória e BK’
Domingo, a partir das 15h: DJ Tamenpi; 17h – Belo + Gabi Melim; Criolo + Rael; e Seu Jorge + Marcelo D2
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória
Ingressos: a partir de R$ 210
Matheus Pessanha - Entrelaçando sambas e histórias
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival 
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, Centro
Ingresso: a partir de R$ 50

Fred Mayrink - 'Sinatra for You'
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan - Shopping Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3.900, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 110
Dead Fish
Mais: Rancore, Dredout e Triunfe
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível)
Yan, Thiago Soares e Landim
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 10
Tá Na Mente e Nego Damoé
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200, Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20
Seu Jorge
Sábado, a partir das 19h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 50
Orquestra Sinfônica Brasileira
Sábado, às 19h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20

Paulo Ricardo e Blitz
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30

Elymar Santos
Sábado, a partir das 20h
Local: Clube Monte Líbano
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 120
Espetáculos
"Anunciação – O musical de Alceu Valença"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n°, Centro
Ingresso: a partir de R$ 40
"Dois de Nós"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80
"Wicked - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes 
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo
Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
"Luz do Sol"
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca, 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 35  
"Tarsila, a Brasileira", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello
Sábado e domingo, às 14h e às 19h
Local: Theatro Municipal 
Endereço: Praça Floriano, Centro
Ingressos: a partir de R$ 50
"Querida Mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves
Sábado, às 18h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 75  
"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
"Durval e Valcylange"
Sábado, às 20h; e domingo, às 19h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332, Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 40
"Relatos de Viagem", com o ator e escritor Van Furlanetti
Sábado, às 20h
Local: Sala Eletroacústica da Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
"Negra Palavra - Poesia do Samba"
Sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir das R$ 25
"Um sim à vida"
Sábado, às 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro
Ingresso: a partir de R$ 50