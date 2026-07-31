Seu Jorge faz show na Arena Bangu neste sábado (1°) - Divulgação

Seu Jorge faz show na Arena Bangu neste sábado (1°)Divulgação

Publicado 31/07/2026 05:00

Rio - Mais um fim de semana chegou e trouxe com ele uma programação para todos os tipos de gostos. Entre os destaques está Seu Jorge , que promete abalar Bangu. O artista se apresenta na Zona Oeste, neste sábado (1º), a partir das 19h, e promote animar o público ao som de sucessos como "Burguesinha", "Amiga da Minha Mulher" e "Mina do Condomínio".

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O artista também está entre as atrações do segundo fim de semana do Enel Festival de Inverno Rio , na Zona Sul. Ele sobe ao palco com Marcelo D2 no domingo (2), mesmo dia que Belo, Gabi Melim, Criolo e Rael se apresentam. Antes, nesta sexta (31), Luísa Sonza, Ludmilla e Marina Sena comandam a festa. Sábado, os Gilsons, Anavitória e BK’ agitam a galera.

Para os fãs do rock nacional, Paulo Ricardo e a Blitz fazem show no Espaço Hall, na Zona Sudoeste, no sábado, e promovem uma verdadeira viagem no tempo cim grandes hits da carreira.

"Eu e Evandro Mesquita somos vizinhos e sempre que possível dividimos o palco, como faremos neste sábado com nossos novos espetáculos, provando que nossos clássicos continuam relevantes e passando de pai pra filho. Não se trata de nostalgia, mas de uma celebração de alegria e vitalidade, com velhas e novas canções em dois shows completos!", adianta Paulo Ricardo.

Entre as estreias do teatro está a comédia "Alta Sociedade", estrelada por Julia Lemmertz e Orã Figueiredo. "A peça revela, entre outras coisas, o Brasil das falcatruas expostas, sob o olhar privilegiado de uma elite que também precisa acertar suas contas. Não paramos de nos surpreender com as reviravoltas políticas do país, é cômico se não fosse trágico", afirma a atriz.

Outra dica é conferir o espetáculo "Tarsila, a Brasileira", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, no Theatro Municipal do Rio, no Centro, sábado e domingo. O musical aborda a vida e obra da pintora Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do modernismo.

Mais opções se shows e espetáculos estão no roteiro. Confira abaixo:

Shows



Enel Festival de Inverno Rio

Sexta-feira, a partir das 19h: DJ Tamenpi; Luísa Sonza; Ludmilla e Marina Sena

Sábado, a partir das 17h: DJ Tamenpi; Gilsons; Anavitória e BK’

Domingo, a partir das 15h: DJ Tamenpi; 17h – Belo + Gabi Melim; Criolo + Rael; e Seu Jorge + Marcelo D2

Local: Marina da Glória

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória

Ingressos: a partir de R$ 210

Matheus Pessanha - Entrelaçando sambas e histórias

Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro Rival

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



Fred Mayrink - 'Sinatra for You'

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Multiplan - Shopping Village Mall

Endereço: Av. das Américas, 3.900, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 110

Dead Fish

Mais: Rancore, Dredout e Triunfe

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível)

Yan, Thiago Soares e Landim

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 10



Tá Na Mente e Nego Damoé

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200, Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 20

Seu Jorge

Sábado, a partir das 19h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: a partir de R$ 50

Orquestra Sinfônica Brasileira

Sábado, às 19h

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes, s/n, Centro

Ingresso: a partir de R$ 20



Paulo Ricardo e Blitz

Sábado, a partir das 20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 30



Elymar Santos

Sábado, a partir das 20h

Local: Clube Monte Líbano

Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa

Ingresso: a partir de R$ 120

Espetáculos

"Anunciação – O musical de Alceu Valença"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Carlos Gomes

Endereço: Praça Tiradentes, s/n°, Centro

Ingresso: a partir de R$ 40

"Dois de Nós"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h

Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon

Ingresso: a partir de R$ 80

"Wicked - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30

Local: Cidade das Artes

Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$ 150

"Alta Sociedade", com Julia Lemmertz e Orã Figueiredo

Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 60

"Luz do Sol"

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira

Endereço: Rua Padre Leonel Franca, 240, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 35

"Tarsila, a Brasileira", com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Sábado e domingo, às 14h e às 19h

Local: Theatro Municipal

Endereço: Praça Floriano, Centro

Ingressos: a partir de R$ 50

"Querida Mamãe", com Nívea Maria e Regiane Alves

Sábado, às 18h; Domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 75

"Uma Vida em Cores", com Rosamaria Murtinho

Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h

Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Gávea

Ingresso: a partir de R$ 50

"Durval e Valcylange"

Sábado, às 20h; e domingo, às 19h30

Local: Teatro Miguel Falabella

Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332, Cachambi

Ingresso: a partir de R$ 40

"Relatos de Viagem", com o ator e escritor Van Furlanetti

Sábado, às 20h

Local: Sala Eletroacústica da Cidade das Artes

Endereço: Avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40

"Negra Palavra - Poesia do Samba"

Sábado, às 20h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir das R$ 25

"Um sim à vida"

Sábado, às 20h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro

Ingresso: a partir de R$ 50