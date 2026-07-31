Seu Jorge faz show na Arena Bangu neste sábado (1°)Divulgação
Sexta-feira, a partir das 19h: DJ Tamenpi; Luísa Sonza; Ludmilla e Marina Sena
Sábado, a partir das 17h: DJ Tamenpi; Gilsons; Anavitória e BK’
Domingo, a partir das 15h: DJ Tamenpi; 17h – Belo + Gabi Melim; Criolo + Rael; e Seu Jorge + Marcelo D2
Local: Marina da Glória
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, s/n – Glória
Ingressos: a partir de R$ 210
Sexta-feira, às 19h30
Local: Teatro Rival
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33, Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
Fred Mayrink - 'Sinatra for You'
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Multiplan - Shopping Village Mall
Endereço: Av. das Américas, 3.900, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 110
Mais: Rancore, Dredout e Triunfe
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/n, Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível)
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 10
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200, Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 20
Sábado, a partir das 19h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 19h
Local: Teatro João Caetano
Endereço: Praça Tiradentes, s/n, Centro
Ingresso: a partir de R$ 20
Paulo Ricardo e Blitz
Sábado, a partir das 20h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 30
Elymar Santos
Sábado, a partir das 20h
Local: Clube Monte Líbano
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 701, Lagoa
Ingresso: a partir de R$ 120
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Carlos Gomes
Endereço: Praça Tiradentes, s/n°, Centro
Ingresso: a partir de R$ 40
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 17h
Local: Teatro Axia Casagrande - Shopping Leblon
Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon
Ingresso: a partir de R$ 80
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 15h e 19h; e domingo, às 14h e 18h30
Local: Cidade das Artes
Endereço: Av. das Américas, 5300, Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$ 150
Sexta-feira e sábado, às 20h30; domingo, às 19h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 60
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Municipal Domingos Oliveira
Endereço: Rua Padre Leonel Franca, 240, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 35
Sábado e domingo, às 14h e às 19h
Local: Theatro Municipal
Endereço: Praça Floriano, Centro
Ingressos: a partir de R$ 50
Sábado, às 18h; Domingo, às 19h
Local: Teatro dos 4 – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 75
Sábado, às 18h30; Domingo, às 17h
Local: Teatro Vannucci – Shopping da Gávea
Endereço: Rua Marquês São Vicente, 52 - 3º andar, Gávea
Ingresso: a partir de R$ 50
Sábado, às 20h; e domingo, às 19h30
Local: Teatro Miguel Falabella
Endereço: Av. Dom Hélder Câmara, 5332, Cachambi
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado, às 20h
Local: Sala Eletroacústica da Cidade das Artes
Endereço: Avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
Sábado, às 20h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir das R$ 25
Sábado, às 20h
Local: Teatro Riachuelo
Endereço: R. do Passeio, 38/40, Centro
Ingresso: a partir de R$ 50