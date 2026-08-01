Banda francesa é conhecida por músicas como 'Bamboleo' e 'Baila Me'Reprodução/Instagram
Conhecida por músicas como "Bamboleo", "Djobi Djoba", "Baila Me" e "Volare”, a banda liderada por Diego Baliardo trará um repertório marcado pelos seus sucessos. Sidney Magal apresentará clássicos de sua carreira, que completa 60 anos em 2026. As apresentações terão ritmos do flamenco, da rumba catalã e de MPB.
É a primeira vez que o artista brasileiro realiza um show ao lado do grupo musical. A proposta é que eles não apenas se apresentem no mesmo espetáculo, mas que também cantem juntos em momentos centrais da noite.
O primeiro show acontecerá no dia 27 de novembro, em Porto Alegre. As apresentações irão se estender até dezembro, e passarão por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.
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