Cantora irá retornar ao Brasil em setembro Reprodução/Instagram
Em publicação nas redes sociais, a artista comunicou a novidade aos fãs. “Oi, Brasil! Estou tão animada em anunciar que irei para o Rio de Janeiro e São Paulo em setembro para realizar shows acústicos. Te amo, mal posso esperar para vê-los”, disse.
Ela irá se apresentar no dia 10 de setembro, com duas sessões de shows no Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro. No dia 19 de setembro, Jauregui irá voltar aos palcos brasileiros com um espetáculo no Cine Joia, em São Paulo.
Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site oficial da Ingresse, com valores que variam de R$ 300, no primeiro lote, a R$ 400, no terceiro lote. A cantora também disponibilizou experiências VIP, com preços variando entre R$ 300 a R$ 1200.
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