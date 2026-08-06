Cariúcha recebe Israel Novaes no ’SupePop’Reprodução de vídeo
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Cariúcha esquece letra de música e canta gospel no 'SuperPop'
'Eu rebolo a bunda, mas também canto o meu louvor', comentou a apresentadora
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