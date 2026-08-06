Cariúcha recebe Israel Novaes no ’SupePop’Reprodução de vídeo

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Isabelle Rosa
Rio - Cariúcha soltou a voz ao lado de Israel Novaes durante o programa "SuperPop", da RedeTV!, nesta quarta-feira (5). A música escolhida pela apresentadora foi "Conquistando o Impossível", sucesso na voz de Jamily. Na atração, ela se lembrou da época em que cantava na igreja. 
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Cariúcha recebe Israel Novaes no 'SuperPop' - Reprodução de vídeo
Cariúcha recebe Israel Novaes no 'SupePop' - Reprodução de vídeo
Tudo começou depois que Israel entoou um de seus sucessos. "Eu gravei uma música agora também. Você quer ouvir a minha música? Para você ver se eu canto bem, se minha música é boa?", perguntou Cariúcha ao artista. "Quero. De onde você vem, você canta bem. Na igreja não tem como enganar", disse Israel. 
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Em seguida, a apresentadora revelou que a nova música falava sobre traição, mas cometeu uma gafe. "Como é minha música mesmo? Esqueci. O refrãozinho é assim: Acho que você vai saber qual é, porque fez sucesso lá fora. Diretora, abaixa o som que vou cantar minha música", pediu ela. 
Ao ouvir batidas de funk, Cariúcha corrigiu a diretora. "Não, gente, não é funk. Eu vim da igreja. Não sei só cantar funk. Eu canto gospel", esclareceu ela, que cantou um trecho de "Conquistando o Impossível" ao lado de Israel. Ela compartilhou o momento no Instagram e destacou: "Eu rebolo a bunda, mas também canto o meu louvor!". 
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Antes de comandar o "SuperPop", Cariúcha já trabalhou como humorista e repórter do "Pânico na Band", em 2017, foi uma das participantes de "A Fazenda 15", da Record TV, em 2023, e apresentou o "Fofocalizando", do SBT, de 2024 a 2025, e integrou o júri do "Programa do Ratinho".