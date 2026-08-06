Lore Improta e o filho Levi - Reprodução / Instagram

Lore Improta e o filho LeviReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2026 13:01 | Atualizado 06/08/2026 13:04

A influenciadora reforçou que Levi está saudável, mas disse que precisa ter atenção à quantidade de leite em cada mamada. Em tom bem-humorado, ela explicou a situação. "Eu não posso ficar dando 200 ml de leite pra ele toda vez que ele for mamar, porque senão... ele vai virar uma bola!", brincou, aos risos.Lore também citou uma discussão entre internautas sobre a alimentação do bebê. Segundo ela, algumas pessoas questionaram o controle das mamadas, enquanto outras explicaram que o menino recebe fórmula. "'Nunca vi controlar amamentação!' Aí a outra: 'Ela não tá amamentando no peito não, [...] é fórmula!'", relembrou.Ao fim do desabafo, a dançarina agradeceu o apoio dos seguidores que saíram em sua defesa. "Eu gosto que vocês me defendem!", afirmou. Em seguida, fez um pedido aos críticos: "Não me estressem, não".