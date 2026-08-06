Léo Santana incorporou a bolsa preta ao look com naturalidade de quem já conhece bem o closet de casa - Foto: reprodução

Léo Santana incorporou a bolsa preta ao look com naturalidade de quem já conhece bem o closet de casaFoto: reprodução

Publicado 06/08/2026 08:20

Léo Santana mostrou que tamanho GG também combina com bolsa. O cantor apareceu usando modelos que pertencem à mulher, Lore Improta, e incorporou os acessórios aos próprios looks sem a menor cerimônia.

Em uma produção, escolheu uma bolsa vinho para acompanhar camisa, gravata e colete. Em outra, surgiu com uma versão preta atravessada no corpo. E segurou tudo com tanta naturalidade que quase fez parecer que Lore é quem anda pegando as bolsas dele emprestadas.

No casal, até o closet virou patrimônio compartilhado.