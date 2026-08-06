Léo Santana incorporou a bolsa preta ao look com naturalidade de quem já conhece bem o closet de casaFoto: reprodução
Léo Santana invade o closet e usa acessórios de Lore Improta
Cantor aposta nas bolsas da mulher e mostra que, dentro de casa, até o guarda-roupa virou patrimônio compartilhado
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