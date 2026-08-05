Stephany Sousa afirmou que recusou uma campanha de R$ 100 mil após se converter ao EvangelhoFoto: reprodução
Stefhany Sousa recusou R$ 100 mil por convicção religiosa
Cantora do hit ‘CrossFox’ afirmou que abriu mão de campanha publicitária durante a pandemia por causa da fé
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