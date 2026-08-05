Stephany Sousa afirmou que recusou uma campanha de R$ 100 mil após se converter ao Evangelho - Foto: reprodução

Stephany Sousa afirmou que recusou uma campanha de R$ 100 mil após se converter ao EvangelhoFoto: reprodução

Publicado 05/08/2026 10:45

Stefhany Sousa, conhecida pelo sucesso ‘CrossFox’, revelou que recusou uma campanha publicitária de R$ 100 mil depois de se converter ao evangelho. O convite surgiu durante a pandemia, justamente quando ela estava sem shows, enfrentava dificuldades financeiras e, segundo contou, poderia até faltar arroz em casa.

Mesmo assim, a cantora decidiu não aceitar o trabalho por considerar que ele contrariava suas convicções religiosas. Stefhany também afirmou que já recusou convites para programas de televisão e não pretende retomar a antiga carreira.