Virginia virou alvo de críticas após anunciar pausa nas redes para cuidar das filhas - Foto: reprodução

Virginia virou alvo de críticas após anunciar pausa nas redes para cuidar das filhas Foto: reprodução

Publicado 04/08/2026 11:30

Virginia Fonseca anunciou que vai se afastar um pouquinho das redes sociais para cuidar das filhas, Maria Alice e Maria Flor, que passaram por cirurgia de adenoide e amígdalas. O procedimento já estava programado, deu tudo certo e as crianças estão bem. Ainda bem.

Nas redes, muita gente não engoliu o timing. A pausa veio logo depois das férias de Virginia com Vini Jr., enquanto o jogador abria o álbum da viagem e agradecia a companhia da influenciadora. Foi o bastante para parte do público apontar que ela teria trocado a mala de viagem pela “skin de mãe dedicada”.

E aí mora o veneno da história. Ninguém está criticando uma mãe por cuidar das filhas. A crítica é sobre a encenação permanente da vida perfeita, onde cada fase parece ter figurino, trilha sonora e estratégia de engajamento. Uma hora é romance internacional, outra hora é recolhimento familiar. Sai o passaporte, entra o nebulizador.

Virginia, que sabe vender até pausa como acontecimento, virou novamente alvo de quem vê cálculo demais em tudo que ela faz. Também não ajuda o fato de a criação dos filhos já ser tema recorrente entre internautas, principalmente pela superexposição das crianças.

No fim, a internet faz o que mais gosta: fiscaliza, julga, exagera e ainda pede bis. Mas Virginia também colhe o efeito do próprio espetáculo. Quem abre a casa como se fosse estúdio não pode se surpreender quando o público começa a comentar até a troca de cena.