Arlindinho saiu correndo do Beco do Rato ao perceber a presença de uma equipe de reportagem - Foto: reprodução

Arlindinho saiu correndo do Beco do Rato ao perceber a presença de uma equipe de reportagemFoto: reprodução

Publicado 05/08/2026 07:00

Arlindinho chegou ao Beco do Rato, no Centro do Rio, para se apresentar, mas resolveu mostrar talento também para o atletismo. Ao perceber uma equipe de reportagem no local, que tem apenas uma entrada, o pagodeiro se esquivou e saiu correndo.

O nome do cantor foi envolvido em uma polêmica após relatos de que ele teria sido flagrado em uma casa de swing, episódio apontado como motivo do fim do namoro com Érika Januza. Arlindinho nem esperou a primeira pergunta: transformou a entrada do bar em pista de corrida. Faltou apenas o pandeiro marcar a largada.