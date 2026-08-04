Publicado 04/08/2026 12:00

Um campeonato de “farmar aura” virou assunto em Niterói após ser barrado pela prefeitura. A gíria, popular entre os jovens, significa ganhar prestígio, popularidade, aquele brilho social que hoje vale quase como documento oficial.

O evento estava marcado para 15 de agosto, no Caminho Niemeyer, mas, segundo a prefeitura, os organizadores não pediram autorização para usar o espaço público. A turma tentou farmar aura, mas acabou farmando problema.

Para piorar, o local estará fechado para a montagem de outro evento. Moral da história: antes de farmar prestígio, é bom farmar alvará.