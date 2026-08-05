Carol Lekker ficou fora do ?Fofocalizando? após criticar Eliana ao vivo - Foto: reprodução

Carol Lekker ficou fora do ?Fofocalizando? após criticar Eliana ao vivoFoto: reprodução

Publicado 05/08/2026 09:40

Carol Lekker confundiu opinião com falta de respeito e acabou provando que, no ‘Fofocalizando’, quem fala demais também pode desaparecer do foco. A ex-‘A Fazenda’ ficou fora da atração ontem (4), um dia depois de atacar Eliana ao vivo.

Ao comemorar a audiência de Celso Portiolli, Carol disse que havia “apresentadora ficando para trás”, afirmou que Eliana “não está rendendo nada” na Globo e chegou a sugerir que a emissora tirasse a loira dos domingos. Uma deselegância com quem foi rainha dos domingos do SBT durante 15 anos e ajudou a construir a história da própria emissora onde Carol hoje ganha espaço.

O SBT afirmou que decidiu preservá-la e que não houve suspensão. Mas o recado foi bastante claro: antes de tentar apagar a trajetória de Eliana, Carol acabou temporariamente apagada da televisão.