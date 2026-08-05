O anfitrião posa com a filha Mavie e a mulher Bruna Biancardi na chegada ao leilão beneficente - Foto: Brazil News

O anfitrião posa com a filha Mavie e a mulher Bruna Biancardi na chegada ao leilão beneficenteFoto: Brazil News

Publicado 05/08/2026 08:20

O 6º Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado anteontem, teve arremates milionários e organização de centavos. A recepção estava marcada para as 19h, mas os primeiros convidados só entraram às 19h49, depois de esperarem em pé no estacionamento do Shopping SP Market. Para completar o pacote de luxo, a área externa não tinha banheiros.

Quem enfrentou a espera foi um verdadeiro desfile de celebridades. Passaram pelo evento Ana Castela, Tom Cavalcante, Thiaguinho, Carol Peixinho, Kaká, Carlinhos Maia, Claudia Leitte, Hortência, Murilo Huff, Roberto Carlos, Gabi Martins, Denílson, Mileide Mihaile, Maurício Lima, Tati Barbieri e Zé Roberto. Também marcaram presença Natália Guimarães, vice-Miss Universo 2007, a atual Miss Universe Brasil, Marcella Kozinski, e os empresários Carla Ferro e Rodrigo Ferro.

Dinheiro, pelo menos, não faltou. O centro do gramado do Rei Pelé saiu por R$ 1,2 milhão, duas diárias em Mangaratiba por R$ 900 mil e uma garrafa autografada por R$ 630 mil. Um fim de semana na casa de Neymar custou R$ 600 mil, enquanto um único story do jogador foi arrematado por R$ 550 mil. Por esse preço, o comprador merece pelo menos marcação no perfil, café e acesso ao banheiro.

Os jogadores e a diretoria do Santos também não apareceram. O elenco viajou para Belém, e nenhum dirigente representou o clube. O Peixe, pelo visto, preferiu não morder a isca.