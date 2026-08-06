Mara Maravilha recorreu ao arquivo para provocar Xuxa no Instagram do titular desta coluna Foto: reprodução
Exclusivo Mara Maravilha afronta Xuxa no Instagram do titular desta coluna
Apresentadora resgata imagem de ‘Amor, Estranho Amor’ para alfinetar a Rainha dos Baixinhos
Mara Maravilha afronta Xuxa no Instagram do titular desta coluna
Apresentadora resgata imagem de ‘Amor, Estranho Amor’ para alfinetar a Rainha dos Baixinhos
Stefhany Sousa recusou R$ 100 mil por convicção religiosa
Cantora do hit ‘CrossFox’ afirmou que abriu mão de campanha publicitária durante a pandemia por causa da fé
Carol Lekker é afastada após críticas a Eliana no SBT
Apresentadora ficou fora do ‘Fofocalizando’ depois de atacar Eliana, que comandou os domingos do SBT por 15 anos
Leilão de Neymar tem atraso, cifras milionárias e falta de banheiro
Evento reuniu famosos, vendeu um story por R$ 550 mil e deixou convidados esperando quase uma hora no estacionamento
Arlindinho foge da imprensa ao chegar para show no Centro do Rio
Cantor saiu correndo do Beco do Rato ao perceber uma equipe de reportagem e evitou abordagem sobre a polêmica
Gabriel Medina e Isabella Arantes perdem o primeiro filho
Gestação não evoluiu e perda foi confirmada no terceiro mês de gravidez
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.