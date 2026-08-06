Mara Maravilha recorreu ao arquivo para provocar Xuxa no Instagram do titular desta coluna - Foto: reprodução

Mara Maravilha recorreu ao arquivo para provocar Xuxa no Instagram do titular desta coluna Foto: reprodução

Publicado 06/08/2026 07:00

A velha troca de farpas entre Mara Maravilha e Xuxa ganhou mais um capítulo, desta vez dentro do Instagram do titular desta coluna. Tudo começou após uma publicação sobre a Rainha dos Baixinhos afirmar que não é de esquerda, não tem partido nem posição política definida, embora tenha feito questão de deixar bem claro que não suporta Jair Bolsonaro.

Xuxa tentava explicar que não escolhe lado. Mara, pelo visto, achou que faltava memória na discussão. Surgiu nos comentários, escreveu apenas “Começou assim” e anexou uma imagem de Amor, Estranho Amor, filme lançado em 1982 e que há décadas acompanha Xuxa como aquele parente inconveniente que ninguém convida, mas sempre aparece na festa.

A provocação não veio do nada. Mara e Xuxa carregam uma relação marcada por alfinetadas antigas, comparações, ressentimentos e uma paz que parece funcionar tão bem quanto promessa de político em ano sem eleição. Quando uma fala, a outra dificilmente perde a oportunidade de consultar o arquivo morto, que, neste caso, continua vivíssimo.

Xuxa abriu uma discussão sobre posicionamento político. Mara respondeu com posição cinematográfica. Foi elegante? Nem de longe. Mas, em matéria de veneno, a apresentadora não serviu uma gota: virou o frasco inteiro.