Gabz em praia no CaribeReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – Gabz, de 27 anos, publicou, no Instagram Stories, nesta quinta-feira (6), alguns cliques em que aparece de biquíni. Em Aruba, no Caribe, a atriz aparece aproveitando dia de sol em uma praia da região e observando a paisagem. A artista também mostrou os flamingos que estavam vagando pela área.
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Artista aproveitou culinária local - Reprodução/Instagram
Atriz junto de amigos em Aruba - Reprodução/Instagram
Gabz em praia no Caribe - Reprodução/Instagram

Em publicações anteriores sobre a viagem, Gabz postou sobre passeio pela ilha junto de amigos, visitando diferentes localidades, provando a culinária local, e descansando em hotel.

A viagem acontece após finalização das gravações da atriz na novela “Coração Acelerado”, que segue em sua reta final, com previsão para a exibição do último capítulo no dia 14 de agosto. “Por Você” irá substituir a produção, tomando o horário das 19h.
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa