Gabz em praia no Caribe - Reprodução/Instagram

Gabz em praia no CaribeReprodução/Instagram

Publicado 06/08/2026 14:18

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Em publicações anteriores sobre a viagem, Gabz postou sobre passeio pela ilha junto de amigos, visitando diferentes localidades, provando a culinária local, e descansando em hotel.A viagem acontece após finalização das gravações da atriz na novela “Coração Acelerado”, que segue em sua reta final, com previsão para a exibição do último capítulo no dia 14 de agosto. “Por Você” irá substituir a produção, tomando o horário das 19h.