Ex-BBB Maria expõe investida de homem casado nas redes sociaisReprodução Instagram
O episódio aconteceu depois que Maria publicou uma foto usando biquíni de fita em uma trend das redes sociais que resgatava registros de agosto de 2025. Em resposta à publicação, o homem enviou a mensagem: "Lindos".
Sem deixar o comentário passar, a atriz respondeu em tom de deboche: "O que exatamente? Você e sua esposa?". Ao divulgar a conversa, ainda escreveu: "Ele com a mulher na foto de perfil..." e completou a publicação com um áudio que dizia: "Muita polêmica, muita confusão".
Esta não é a primeira vez que Maria fala sobre situações semelhantes. Em junho, a ex-BBB desabafou após receber mensagens de teor sexual e até um nude de um internauta depois de publicar um vídeo em que apenas comentava a chuva enfrentada no caminho para o trabalho.
Na ocasião, ela afirmou que deixou de publicar determinados conteúdos por causa do assédio constante e contou que chegou a testar a ferramenta de assinantes do Instagram, mas desistiu ao perceber que a maioria dos inscritos eram homens que buscavam outro tipo de interação.
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