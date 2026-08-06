Ex-BBB Maria expõe investida de homem casado nas redes sociais - Reprodução Instagram

Ex-BBB Maria expõe investida de homem casado nas redes sociaisReprodução Instagram

Publicado 06/08/2026 15:49 | Atualizado 06/08/2026 16:07

Rio - Maria Bomani usou as redes sociais para expor a abordagem de um homem casado que enviou uma cantada por mensagem privada. A atriz e ex-participante do BBB 22 compartilhou o print da conversa e ironizou a situação ao perceber que o seguidor aparecia ao lado da esposa na foto de perfil.

O episódio aconteceu depois que Maria publicou uma foto usando biquíni de fita em uma trend das redes sociais que resgatava registros de agosto de 2025. Em resposta à publicação, o homem enviou a mensagem: "Lindos".Sem deixar o comentário passar, a atriz respondeu em tom de deboche: "O que exatamente? Você e sua esposa?". Ao divulgar a conversa, ainda escreveu: "Ele com a mulher na foto de perfil..." e completou a publicação com um áudio que dizia: "Muita polêmica, muita confusão".Esta não é a primeira vez que Maria fala sobre situações semelhantes. Em junho, a ex-BBB desabafou após receber mensagens de teor sexual e até um nude de um internauta depois de publicar um vídeo em que apenas comentava a chuva enfrentada no caminho para o trabalho.Na ocasião, ela afirmou que deixou de publicar determinados conteúdos por causa do assédio constante e contou que chegou a testar a ferramenta de assinantes do Instagram, mas desistiu ao perceber que a maioria dos inscritos eram homens que buscavam outro tipo de interação.